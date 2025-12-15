檢察官論告柯文哲 涉圖利：為京華城打造獨一無二方案

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今天開庭由檢方對柯涉圖利、收賄2罪論告；檢方指控，柯文哲為京華城量身打造獨一無二的方案， 欠缺法律授權依據，違反通案性原則，更圖利單一地主。

檢察官表示，依據台北高等行政法院對京華城的訴訟判決，所謂120284平方公尺樓地板面積是「一次性」保障，威京集團主席沈慶京爭取回復樓不成，轉依都市計畫法申請爭取到20%容積獎勵，研議過程與結果違反法律保留原則，也違反一致性平等原則。

檢方表示，柯文哲辯護人提出包括文華東方、南港輪胎工廠、南港工業區、亞灣、台北好好看、台南紡織、台南市中西區等案，都有明確的法律授權，唯獨京華城沒有，京華城的細部計畫變更案全國只有京華城可適用優惠。

檢方認為，依都計法24條提出變更細部計畫申請，不等於市政府必須通過，好比每人都可以申請低收入戶補助，但市府仍有把關的義務，不會全部照准，如果審查、審議的過程違背法令，即構成圖利罪。

檢方指出，柯文哲表示公務員作證都說沒有違法，但前台北市前副市長林欽榮作證說「細部計畫不得創設容獎」、都發局前局長林洲民說「不是都更就不能用都更容獎」，都委會前執秘邵琇珮等證人也稱「以個案變更給予容獎，會有公平性的問題」。

此外，檢方表示，台北市議員苗博雅質詢時曾提醒京華城容積率的適法性，但柯文哲置若罔聞且不作為，就是犯圖利罪，柯一直說檢察官是「邪惡的」、「害人的」，檢方則是對政治語言不願回應。

檢察官表示，柯文哲指定前副市長彭振聲當京華城案專案PM，彭是都委會的主席，是「球員兼裁判」且失去客觀性。