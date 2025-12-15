北院審理京華城案 檢方：柯文哲知悉涉龐大利益仍送研議

台北地方法院今天起審理京華城案及柯文哲政治獻金案，前台北市長柯文哲上午出庭後，中午步出法院。聯合報記者林伯東／攝影 北院審理京華城案，今天進行言詞辯論，檢方論告時表示，柯文哲知悉京華城涉及龐大利益，仍決定送研議。若當時依訴訟程序處理，不會有京華城案。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處前台北市長柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天起進行言詞辯論程序，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、前北市長辦公室主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、前北市都委會執行秘書邵琇珮等被告。

檢察官論告表示，京華城自民國99至107年多次陳情，北市府幾乎從未同意京華城的請求。但沈慶京於109年開始「發牢騷」後，京華城所提的請求幾乎全部成功，訴訟中案件送研議成功，請求補救措施成功，變更細部計畫拿容獎成功。

檢方說，柯文哲於109年3月10日市府便當會裁示京華城陳情案提送委會研議前，知道一放手就差100億元；知道北市府、京華城就刪除120284（平方公尺）訴訟中，循訴訟解決是最能夠避免圖利爭議的方式；知道京華城拜會過他、彭振聲、黃景茂，爭取送都委會研議，並且曾召開會議討論；知道應曉薇就是沈慶京的人；知道市府立場沒有要給120284。

檢方表示，都發局多次建議循訴訟途徑解決，否則可能衍生圖利爭議，柯文哲知悉京華城涉及龐大利益，須謹慎處理，也知道市府的立場是不同意和解、不回復120284，仍然決定送研議。若當時直接依訴訟程序處理，今天不會有京華城案。

檢方說，台北高等行政法院於109年7月16日判決北市府勝訴，市府無須回復120284或補償京華城。柯文哲知悉京華城案涉及龐大利益、公眾關切、不是都更、都更容獎不能濫給，本案是唯一讓柯文哲決行的都市計畫案，仍然決行送公告公展，將案件送入都委會審議。

檢方認為，沈慶京與柯文哲有圖利的犯意聯絡與行為分擔，沈慶京透過多次密會柯文哲、向柯陳情，請柯幫他回復120284，柯、沈均知悉回復120284違背法令，也均知悉京華城提出細部計畫變更申請，本質上是為了補救120284，沈慶京仍然藉柯文哲以市長權勢護航施壓，為其取得不法容積。

對於柯文哲提到自己不是都市計畫專業，他相信公務員的專業。檢方表示，99至108年，公務員都依專業判斷拒絕京華城的請求，但到了109至111年，公務員看到柯文哲將陳情函照單全收，全部轉給下屬想辦法；他們看到明明可以訴訟解決，柯文哲卻裁示送研議；他們看到柯文哲要求加速行政流程、讓京華城趕快完工。

檢方表示，公務員想要本於專業依法行政，但因為柯文哲的介入交辦，公務員才不敢據理力爭、依法駁回，否則京華案早在109年3月10日前結束。

檢方強調，市長確實不是都市計畫專業，但市長的權力卻能讓公務員為京華城量身訂製獨一無二的容積獎勵，人民應該要信任政府可以公平施政，不會違法給予私人或財團特權，這就是貪污犯罪的處罰目的。