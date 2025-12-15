快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台南市前議長郭信良今年10月才被控收賄替三地能源前董座鍾嘉村關說光電場，被橋頭地檢署起訴，檢方再查出他旗下光電場因申設不利，索性將土地拿來回填廢棄物，傾倒量約4.9萬立方公尺，橋檢今再依廢清法追加起訴郭信良，具體求刑3年半。

檢調查出，2022年郭信良經營的昱峰能源工程公司，計畫在台南安南區城西段土地開發光電場，因未能取得台電饋線容量，案場遲未施工，土地處於閒置狀態。

去年間，國家住都中心在安南區開發社宅，承包社宅基地土方外運的大灣營造李姓負責人，因曾多次借錢給郭信良，為了節省土方外運費用，便向郭信良詢問有無土地可供回填土方，郭想到自己的城西段光電場土地處於閒置，便提供給李男傾倒工地開挖的營造剩餘土石方。

去年8月20 日起至同年10月間，李男便指示徐姓工地主任將社宅工地開發的土方，直接運送到郭信良持有的城西段土地傾倒，當時郭的李姓員工發現土方回填大量混泥土、費塑膠管等，還回報郭信良，但郭不僅未制止廠商回填，還將所有影像刪除滅證。

因橋檢偵辦郭信良涉收賄關說光電場案，意外再揭發此宗濫倒廢棄物，經檢調統計，李男外運並濫倒的營造剩餘土石方共4萬9372立方公尺，換算約可節省處理費296萬2320元。

橋頭地檢署偵結，今再依違反廢棄物清理法等罪，追加起訴郭信良、李姓營造廠負責人、徐姓工地主任及黃姓、蔡姓司機等多人，郭信良並具體求刑3年半。

檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。讀者提供
檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。讀者提供
檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。讀者提供
檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。讀者提供
檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。讀者提供
檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。讀者提供

郭信良 廢棄物 社宅 收賄

延伸閱讀

郭信良二審無罪台南高分檢上訴理由曝 議長出面斡旋讓業者畏懼給錢

佃西重劃案涉索賄...郭信良二審逆轉判無罪 台南高分檢列5點上訴

郭信良涉索賄二審逆轉改判無罪 台南高分院判決理由出爐

郭信良無罪衝擊台南綠營初選？ 藍、綠陣營都認「會有影響」

相關新聞

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

台南市前議長郭信良因涉收賄替光電業者關說遭橋頭地檢署起訴，橋檢再查出其名下光電場土地遭回填營造廢棄物約4.9萬立方公尺，...

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

台南市前議長郭信良今年10月才被控收賄替三地能源前董座鍾嘉村關說光電場，被橋頭地檢署起訴，檢方再查出他旗下光電場因申設不...

檢方論告：京華城案是全國唯一 違法量身打造

北院審理京華城案，今天進行言詞辯論，檢方論告時表示，京華城案違反法律保留、違法準用都更、違反平等原則，細部計畫為京華城量...

憲法法庭隔400多天將再作出判決 本周五應會宣判「這件」聲請案

憲法法庭停擺一年後，本周五將作出最新一號判決，雖憲法法庭因評議秘密不便對外透露案件，但依規定「解釋法律及命令」僅需大法官...

涉租用行動整鈔機洗錢52億 網路行銷公司負責人起訴求刑5年

主業為網路電商行銷的欣福益行銷投資公司負責人陳郁昌，涉嫌自2024年3月至今年8月間，陸續收受來源不明的近52.4億餘元...

北院審理京華城案 檢方：柯文哲知悉涉龐大利益仍送研議

北院審理京華城案，今天進行言詞辯論，檢方論告時表示，柯文哲知悉京華城涉及龐大利益，仍決定送研議。若當時依訴訟程序處理，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。