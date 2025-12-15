台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

台南市前議長郭信良今年10月才被控收賄替三地能源前董座鍾嘉村關說光電場，被橋頭地檢署起訴，檢方再查出他旗下光電場因申設不利，索性將土地拿來回填廢棄物，傾倒量約4.9萬立方公尺，橋檢今再依廢清法追加起訴郭信良，具體求刑3年半。

檢調查出，2022年郭信良經營的昱峰能源工程公司，計畫在台南安南區城西段土地開發光電場，因未能取得台電饋線容量，案場遲未施工，土地處於閒置狀態。

去年間，國家住都中心在安南區開發社宅，承包社宅基地土方外運的大灣營造李姓負責人，因曾多次借錢給郭信良，為了節省土方外運費用，便向郭信良詢問有無土地可供回填土方，郭想到自己的城西段光電場土地處於閒置，便提供給李男傾倒工地開挖的營造剩餘土石方。

去年8月20 日起至同年10月間，李男便指示徐姓工地主任將社宅工地開發的土方，直接運送到郭信良持有的城西段土地傾倒，當時郭的李姓員工發現土方回填大量混泥土、費塑膠管等，還回報郭信良，但郭不僅未制止廠商回填，還將所有影像刪除滅證。

因橋檢偵辦郭信良涉收賄關說光電場案，意外再揭發此宗濫倒廢棄物，經檢調統計，李男外運並濫倒的營造剩餘土石方共4萬9372立方公尺，換算約可節省處理費296萬2320元。