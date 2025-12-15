聽新聞
新竹禮儀師辦個別火化竟謊報集體火化賺差價 離職交手機才曝光
新竹王姓禮儀師接辦許女死產胎兒殯葬事宜時，得悉許女欲以個別火化方式辦理，他卻借用其他公司名義，向老闆謊稱集體火化，從中賺取差價8千元，直到王姓禮儀師因故離職後交回工作手機，公司檢視手機內容才發現有異，此案才曝光，新竹地院依背信罪判刑3月。
判決書指出，王姓禮儀師負責處理生命公司所承接客戶委辦的殯葬相關事宜，去年8月以公司名義接辦許女死產胎兒殯葬事項後，得悉許女欲以個別火化方式辦理，其能從中賺取與集體火化方式處理差價，竟借用其他公司名義，將案件轉以該公司承接、處理個別火化事宜，並向許女收取2萬1千元火化費用及棺木加大費用3千元、規費4700元，共計2萬8700元。
法官調查，事後王姓禮儀師對自己公司則宣稱案件是以集體火化方式處理，而在價目表填載不實集體火化費用6800元，因此總共獲取約8千元利益。後來王姓禮儀師因故離職交回工作手機，經公司人員檢視手機內容發現有異後，查詢發現案件已火化且非以生命公司名義處理，始悉上情。
法官審酌王姓禮儀師正值壯年，不思循正當管道獲取錢財，竟利用擔任禮儀師處理客戶委託的殯葬事宜時，為謀求一己之私從中賺取差價，獲利8千元利益，顯然缺乏尊重他人財產權及誠信之觀念。參以王男犯後坦承犯行，依背信罪判刑3月。
