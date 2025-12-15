台南某批發公司拒繳罰款逾3千萬 負責人遭管收

快訊

中央社／ 台南15日電

台南市某家批發公司於民國103年報運進口雜貨時，遭查獲夾藏愷他命並裁罰新台幣3672萬餘元，至今仍欠款逾3000萬元拒繳，行政執行署台南分署向法院聲請管收周姓負責人獲准。

行政執行署台南分署今天說明指出，台南市某公司於103年間報運進口雜貨時，經財政部關務署基隆關查獲夾藏愷他命，為懲治走私條例規定管制進口物品，依海關緝私條例裁處3672萬8024元，扣除原繳保證金，尚欠逾3000萬元，因逾期不繳納，移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署指出，經執行後僅受償21萬1800元，行政執行官調查發現，53歲周姓男子自105年起為公司負責人，公司帳戶於105年至109年合計提領金額1000餘萬元，且公司另有700多萬元銷售額，均未用來清償罰鍰。

台南分署指出，周男經多次傳訊拒不到場，電話聯繫也不接聽，台南分署於12日上午將周男拘提到案，經行政執行官訊問後，認定符合管收事由，隨即移送台南地方法院聲請管收，法官開庭審理後裁定准予管收。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南 基隆 走私

相關新聞

高雄男殺死鄰居夫妻 還要求傳目擊童出庭！家屬斥凶手無同理心求判死

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上蔡姓鄰居夫妻檔，蔡女兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑。高雄高分院今上午開庭，吳龍滿聲請傳喚2幼童，2人得知出庭情緒反應激烈，經醫師評估後作罷，吳當庭間傳兩人，蔡女父親委任律師一度情緒激動，「殺兩人不夠，還想從心理上殺害兩名孩子」，求二審維持死刑。

新竹禮儀師辦個別火化竟謊報集體火化賺差價 離職交手機才曝光

新竹王姓禮儀師接辦許女死產胎兒殯葬事宜時，得悉許女欲以個別火化方式辦理，他卻借用其他公司名義，向老闆謊稱集體火化，從中賺...

北市清潔隊員「1對3」殺死2人 辯國民法官開庭睡覺判24年定讞

台北市環保局建成分隊清潔工王建明前年與同事高頌雄爭吵，雙方相約談判，高找來友人廖明德、李忠樺助陣，王則拿摺疊刀反擊，刺死...

心靈大師詐騙癌末母子1300萬 「不繳學費必死無疑」授課講師遭起訴

新北市張姓婦人自封「心靈大師」，假藉開班講授「靜心課程」名義，長期對癌末的王姓婦人及其兒子精神控制，謊稱可解決身心苦難、...

出入88會館接受招待還要求「改口」 女檢黃錦秋免職 改任觀護人確定

警政署政風室前主任、台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋，被控帶偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的88...

失智爺房產獨留次孫、長孫提告 一關鍵原因遺囑判有效

台灣邁入高齡化社會，失智症已成為許多家庭共同面對的課題，這時候立遺囑有效嗎？許多人直覺認為，一旦罹患失智症，似乎就與訂立有效遺囑絕緣了，但法律上真是如此嗎？ 法界人士指出，失智症診斷，不等於遺囑無效的「保證書」。一名80歲罹患失智症張爺爺，生前預立遺囑獨留送給孝順次孫一戶位於台北市房子，卻遭到長孫提告遺囑無效之訴，法官因一項關鍵因素確認遺囑有效，法律快譯通本周分享這個經典案例，提供給失智邊緣者及親屬參考。

