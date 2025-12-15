台南某批發公司拒繳罰款逾3千萬 負責人遭管收

台南市某家批發公司於民國103年報運進口雜貨時，遭查獲夾藏愷他命並裁罰新台幣3672萬餘元，至今仍欠款逾3000萬元拒繳，行政執行署台南分署向法院聲請管收周姓負責人獲准。

行政執行署台南分署今天說明指出，台南市某公司於103年間報運進口雜貨時，經財政部關務署基隆關查獲夾藏愷他命，為懲治走私條例規定管制進口物品，依海關緝私條例裁處3672萬8024元，扣除原繳保證金，尚欠逾3000萬元，因逾期不繳納，移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署指出，經執行後僅受償21萬1800元，行政執行官調查發現，53歲周姓男子自105年起為公司負責人，公司帳戶於105年至109年合計提領金額1000餘萬元，且公司另有700多萬元銷售額，均未用來清償罰鍰。

台南分署指出，周男經多次傳訊拒不到場，電話聯繫也不接聽，台南分署於12日上午將周男拘提到案，經行政執行官訊問後，認定符合管收事由，隨即移送台南地方法院聲請管收，法官開庭審理後裁定准予管收。

