高雄男殺死鄰居夫妻 還要求傳目擊童出庭！家屬斥凶手無同理心求判死
高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上蔡姓鄰居夫妻檔，蔡女兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑。高雄高分院今上午開庭，吳龍滿聲請傳喚2幼童，2人得知出庭情緒反應激烈，經醫師評估後作罷，吳當庭間傳兩人，蔡女父親委任律師一度情緒激動，「殺兩人不夠，還想從心理上殺害兩名孩子」，求二審維持死刑。
前年9月15日上午，住苓雅區武廟路某大樓的吳龍滿，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女5刀。
吳男接著走進主臥房，看到36歲羅男還在床上睡覺，不顧現場有兩名幼童，一見羅男就朝他胸腹等部位刺殺8刀，羅也當場死亡。當時蔡女、吳男兩名幼子目睹父母被殺害經過，成此案「唯二」目擊證人。
吳龍滿在一審均行使緘默權，行凶後都拒絕聘請律師，心理素質十分穩定，合議庭依兩個殺人罪，判吳隆滿死刑。
高雄高分院今再開庭審理，吳龍滿態度仍十分冷靜，庭前他質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，聲請兩名目擊的幼童作證，還稱「怎麼到法庭，別人說得都合理？小孩說的都是真的？我要求依定要傳2人過來」。
庭上蔡女父親反駁，「小孩目睹父母死亡，連搬到外縣市2年都不能平靜，上課還會受其他人指點，不要說小朋友，我們大人都受不了」，蔡父講到一半情緒激動哽咽，一旁的妻子聽到吳龍滿各種辯駁，則是頻頻啜泣。
蔡父委任律師則指吳龍滿不僅殺了兩名幼子父母，堅持要傳在場目擊的孩子作證，根本是想要從「心理上」再殺了2孩童，可見他毫無悔意，態度極為惡劣。
法官最後當庭諭知不再傳兩名幼童作證，今天開庭直接行辯論，檢方及蔡父委任律師堅持要判吳龍滿死刑，吳龍滿則做無罪答辯，還稱警方密錄器經過剪接，律師則稱「當時他未殺了兩名在場幼童，應有悲憫之心，如法官認為有罪，應改判較輕刑度」。
因無其他證據需聲請調查及辯論，審判長孫啟強最後諭知辯論終結，訂明年1月14日上午視訊宣判，並還押看守所。
