北市清潔隊員「1對3」殺死2人 辯國民法官開庭睡覺判24年定讞

台北市環保局建成分隊清潔工王建明前年與同事高頌雄爭吵，雙方相約談判，高找來友人廖明德、李忠樺助陣，王則拿摺疊刀反擊，刺死高、廖2人，最高法院依殺人罪判王24年徒刑，全案定讞。

王建明與高頌雄是兒時玩伴，一起在北市環保局建成分隊擔任清潔工，工作期間因故爭吵，高於2023年11月16日打電話給王，相約談判。高帶了2把水果刀，陪同前往的友人廖明德則拿著一根警棍，李忠樺則持小鋁棒。

王認為情勢不妙，凌晨4點多，在蘭州街7號住處樓下，以1把刃長12.5公分、柄長15公分的摺疊刀攻擊高和陪同前來的廖，高因左側胸部被刀刺入、廖的左大腿上方被刀割刺等，經醫院救治，2人因大量出血不治。李忠樺案發時躲在不遠處的街上觀看。

士林地方國民法官庭一審認為王建明持有的摺疊刀具有殺傷力，2名死者都受到深度刺傷而大量出血，現場監視器也顯示王建明攻擊手段凶狠，證人也證稱雙方是互相砍殺，一審認定王故意殺人。

王建明主張是「正當防衛」，強調「如果不反擊會被當場擊殺」，但高頌雄的女友證稱，雙方案發前曾發生爭吵，王建明認為高不懷好意，她認為王並非正當防衛。一審認定王建明殺死兩人。

一審認為就算高頌雄不懷好意而來，但王建明也早準備好械鬥，在現場先後加以反殺，尤其還對未先爭吵的廖明德下手，不存在防衛過當和減刑事由。國民法官考量刑法第57條各款量刑因子後，王建明殺害高頌雄部分判12年徒刑，殺害廖部分判14年徒刑，合併執行24年。