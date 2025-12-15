心靈大師詐騙癌末母子1300萬 「不繳學費必死無疑」授課講師遭起訴

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北市張姓婦人自封「心靈大師」，假藉開班講授「靜心課程」名義，長期對癌末的王姓婦人及其兒子精神控制，謊稱可解決身心苦難、排除人際障礙，10年內詐騙這對母子1300萬元學費，另有多名學員深受其害，總詐騙金額將近5300萬元；台北地檢署認為，張婦與共同授課的陳姓老師行為惡劣，今依詐欺、恐嚇取財等罪起訴陳女，張婦今年9月死亡，處分不起訴。

起訴指出，張婦以「帕拉淨心養生莊園企業社」名義，開設心靈成長課程，藉由過去曾出版「變身為自己的大老闆」書籍、在外國受過心理訓練等話術，誘騙不知情民眾報名上課，其中王姓母子分別於2013年、2021年加入該心靈課程，分別繳納684餘萬元、與650餘萬元學費。

張婦會要求各學員居住在同一房屋內，其中王婦癌末被鎖定是身心脆弱的詐騙對象，張婦常以「不繼續上課、不繳學費就會沒救了、必死無疑」等言語，對王姓母子施以精神控制，母子被迫繳交繳學費和罰款，且須擔任看護、外送員賺取勞動報酬，最後再「上繳」。

據調查，張婦透過LINE群組嚴格監控學園生活，連何時洗澡都要回報，動輒以各種理由開罰，王婦兒子罰款曾一天累積161萬元，總額高達1700多萬元。此外，張婦罔顧學員間的性向及意願，下令學員們彼此相互結婚，透過婚姻掌握學員間的財務資訊，王婦兒子因繼承祖母房產被盯上，因學費壓力輾轉出售房產。

起訴指出，張婦與陳女為強化絕對權威影響力，倘有學員不聽從指示，即以「自我突破」等名義，要求學員青蛙跳、自行撞牆等方式自我懲罰，並令學員間相互監督，彼此毆打、做猥褻動作、抑或在旁助勢觀看，王婦母子二人不堪長期受控，透過律師向初民刑事告訴。

民事部分，法院認定張婦、陳女透過貶抑言語、恐嚇疾病復發及死亡各種話術，要求學員向親友籌款繳交學費，所得款項被張婦等人提領一空，認定張婦、陳女以違背善良風俗方法共同侵權，情節重大，上月判決應連帶賠償全數款項及利息。

自封「心靈大師」的張姓婦人陳姓女子共謀，利用開設心靈課程詐騙學費，台北地檢署依詐欺等罪起訴陳女，張婦因死亡獲不起訴。圖／報系資料照片
自封「心靈大師」的張姓婦人陳姓女子共謀，利用開設心靈課程詐騙學費，台北地檢署依詐欺等罪起訴陳女，張婦因死亡獲不起訴。圖／報系資料照片

