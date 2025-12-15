柯文哲京華城案開始連8天辯論！9名被告今到庭 法院開始錄影公播

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案，台北地方法院今行言詞辯論程序，先由檢察官論告，柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等9名被告到庭，並開始錄影以供未來公開播送。柯文哲今步入法院微笑、向支持者揮手致意，但並未對外發言。

台北地院審理京華城容積率弊案進入審判尾聲，即日起進行連續8天的言詞辯論程序，今、明兩天先由檢察官論告，並傳喚柯文哲等11名被告到庭，不過李文娟、端木正並不會出庭。

周三起則由柯文哲等被告答辯，17、18日傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、應的助理吳順民、張志澄等5人到庭。19日則由台北市前副市長彭振聲、台北市都市計畫委員會前執行秘書邵琇珮、台北市都市發展局前局長黃景茂答辯；22日則是眾望基金會前董事長李文宗及胞妹李文娟。

會計師端木正則被法院安排在23日上午答辯，同日下午則是包括柯文哲在內等其他10名被告最後結辯。