京華城案開庭 北院進行柯文哲言詞辯論程序

台灣邁入高齡化社會，失智症已成為許多家庭共同面對的課題，這時候立遺囑有效嗎？許多人直覺認為，一旦罹患失智症，似乎就與訂立有效遺囑絕緣了，但法律上真是如此嗎？ 法界人士指出，失智症診斷，不等於遺囑無效的「保證書」。一名80歲罹患失智症張爺爺，生前預立遺囑獨留送給孝順次孫一戶位於台北市房子，卻遭到長孫提告遺囑無效之訴，法官因一項關鍵因素確認遺囑有效，法律快譯通本周分享這個經典案例，提供給失智邊緣者及親屬參考。

2025-12-15 10:30