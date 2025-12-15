聽新聞
京華城案開庭 北院進行柯文哲言詞辯論程序
台北地方法院今天審理京華城案及柯文哲政治獻金案，上午傳喚台北市前市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等9名被告到庭，由檢察官就京華城案涉及貪汙、行收賄等罪嫌進行論告。
台北地檢署去年底依《貪污治罪條例》等罪名，起訴柯文哲、沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇等11人，指控內容涵蓋違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等，並求處柯文哲總計28年6月有期徒刑。
北院今天起進行京華城案相關辯論，出庭被告包括柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、前市長辦公室主任李文宗、威京集團財務經理張志澄，以及前都委會執行秘書邵琇珮。
