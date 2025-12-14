台中監獄收容人情緒失控暴打管理員 檢方認累犯 法官不認同判拘役

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

羅姓男子涉案收押在台中監獄，今年2月間因情緒不穩，在監獄管理員將他提帶到舍房隔離時，不配合管理員指示，對管理員拳打腳踢，造成管理員雙腳、臀部傷勢，檢方依妨害公務罪起訴，羅有洗錢罪前科，屬於累犯，建請院方重判，台中地院審酌，羅前科為洗錢，與此案犯罪內容不同，不依累犯加重其刑，判拘役50天，可易科。

判決指出，羅姓男子前犯洗錢罪，遭高雄地院判刑3月、併科6萬元確定，羅另外涉嫌其他刑案，今年2月間收押在台中監獄，同年月13日晚間6時許，羅男因情緒不穩，監獄管理員欲將他提帶至其他舍房隔離時，羅男不願配合，自行往舍房的反方向走，管理員制止無效，羅還出拳毆打管理員左胸。

管理員上前壓制羅男，羅男還不斷反抗，用腳踢管理員，過程中造成管理員左膝挫傷、右髖部挫傷、左膝擦傷等傷勢。

檢方偵查時，羅男否認犯行，辯稱案發時無監視器拍到他有犯行，監獄出示的違規單上現寫的是「欲攻擊主管」，非而攻擊主管。

檢方仍認定羅男涉犯妨害公務罪起訴，另外以羅男前犯洗錢罪已遭判刑確定，此次再犯妨害公務罪，顯見法遵循意識不足，建請院方依刑法第47條第1項之累犯，加重其刑。

台中地院審理時，羅男坦認犯行，雖然羅男前涉洗錢罪遭犯行，但與此次妨害公務罪，罪質不同，不認為羅男在洗錢罪處罰後，再犯本案，有何特別惡性或顯具刑罰反應力薄弱情形，不依刑法第47條第1項規定加重其刑，判拘役50天，可易科，仍可上訴。

台中監獄在今年2月間發生羅姓收容人攻擊管理員案件，台中地院判羅男拘役50天。圖／本報資料照
