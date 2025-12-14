聽新聞
台中翁花80萬與兄合夥咖啡店鬧糾紛 他潑酸砍人釀2傷 一審判賠93萬
台中市七旬張姓老翁在去年底時，因不滿花80萬元裝潢款，與胞兄合夥經營咖啡店，但胞兄卻將裝潢好的房產出售，也未返還80萬元，氣得拿持工業用鹽酸、刀子找胞兄理論時，持刀、潑酸攻擊，釀胞兄、女員工受傷，二審依殺人未遂罪，判6年4月，張翁胞兄求償513萬元，一審判張翁得賠93萬餘元，可上訴。
檢警調查，張姓老翁（71歲）與胞兄（79歲）合夥經營咖啡店，張翁出了80萬元裝潢款，但張翁胞兄事後出售房產，卻未返還80萬元，加上張翁不滿長年被胞兄使喚、利用，心生不滿。
張翁去年12月20日下午4時許，前往胞兄位於西區的住處兼店面，持2罐工業用鹽酸，先潑灑胞兄後，在潑灑當時在店內的李姓女員工（40歲），導致李女受有右臉一度化學灼傷、右眼三度灼傷。
李女受傷後，朝後門逃竄，向隔壁民宅的郭姓保求求助，呼喊「有沒有水龍頭，我被潑酸了」，張翁則拿出預藏的刀子，朝胞兄的頭、背、手、腳攻擊多刀，造成雙上肢韌帶撕裂傷、下肢撕裂傷、骨折、頭部、背部撕裂傷等傷勢。
張翁隔天在南投縣中寮鄉落網，檢方偵查後依殺人未遂罪起訴，一審判張翁6年4月徒刑，二審審理時，張翁仍否認有殺人犯意，二審駁回上訴，維持一審原判。
張翁胞兄另向張翁索償醫藥費、精神慰撫金513萬元，台中地院審理時，張翁不滿指控「當他（胞兄）7年半的奴才」，其間都沒有拿到錢，胞兄只用一塊價值8萬元的玉石要抵銷債務，加上後續胞兄不斷提出刑事告訴，一時氣憤才犯案。
台中地院近日審結，認定張翁需賠醫藥、看護等費用13萬餘元、精神慰撫金80萬元，合計93萬餘元，其餘求償部分駁回，仍可上訴。
