快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

聽新聞
0:00 / 0:00

台中翁花80萬與兄合夥咖啡店鬧糾紛 他潑酸砍人釀2傷 一審判賠93萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬張姓老翁在去年底時，因不滿花80萬元裝潢款，與胞兄合夥經營咖啡店，但胞兄卻將裝潢好的房產出售，也未返還80萬元，氣得拿持工業用鹽酸、刀子找胞兄理論時，持刀、潑酸攻擊，釀胞兄、女員工受傷，二審依殺人未遂罪，判6年4月，張翁胞兄求償513萬元，一審判張翁得賠93萬餘元，可上訴。

檢警調查，張姓老翁（71歲）與胞兄（79歲）合夥經營咖啡店，張翁出了80萬元裝潢款，但張翁胞兄事後出售房產，卻未返還80萬元，加上張翁不滿長年被胞兄使喚、利用，心生不滿。

張翁去年12月20日下午4時許，前往胞兄位於西區的住處兼店面，持2罐工業用鹽酸，先潑灑胞兄後，在潑灑當時在店內的李姓女員工（40歲），導致李女受有右臉一度化學灼傷、右眼三度灼傷。

李女受傷後，朝後門逃竄，向隔壁民宅的郭姓保求求助，呼喊「有沒有水龍頭，我被潑酸了」，張翁則拿出預藏的刀子，朝胞兄的頭、背、手、腳攻擊多刀，造成雙上肢韌帶撕裂傷、下肢撕裂傷、骨折、頭部、背部撕裂傷等傷勢。

張翁隔天在南投縣中寮鄉落網，檢方偵查後依殺人未遂罪起訴，一審判張翁6年4月徒刑，二審審理時，張翁仍否認有殺人犯意，二審駁回上訴，維持一審原判。

張翁胞兄另向張翁索償醫藥費、精神慰撫金513萬元，台中地院審理時，張翁不滿指控「當他（胞兄）7年半的奴才」，其間都沒有拿到錢，胞兄只用一塊價值8萬元的玉石要抵銷債務，加上後續胞兄不斷提出刑事告訴，一時氣憤才犯案。

台中地院近日審結，認定張翁需賠醫藥、看護等費用13萬餘元、精神慰撫金80萬元，合計93萬餘元，其餘求償部分駁回，仍可上訴。

台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝

殺人未遂 咖啡店 醫藥

延伸閱讀

大同華映案遭陸判賠131億元 恐影響每股虧損逾6元

手機發現丈夫與小三床上全裸玩樂照 人妻怒告2人獲判賠40萬

不甩保護令！衝台中豐原車站砍前女友母女 男一審判1年7月

大同遭判賠華映科技131億元 公司：將提再審、財務無虞

相關新聞

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

雲林縣斗南鎮今天清晨6點發生3車相撞，遭撞小貨車駕駛與乘客經搶救仍宣告死亡，這起車禍共造成2死1昏迷1傷，監視器拍下事故...

海巡退休上校淪共諜 不只判刑...喪失請領退除給與權利還被討513萬

海巡署前上校葉瑞璋被中國大陸吸收當共諜，提供兵力駐地報告表、海巡署務會報、南沙太平島工程計畫書等機密文件，並獲取報酬，最...

台中翁花80萬與兄合夥咖啡店鬧糾紛 他潑酸砍人釀2傷 一審判賠93萬

台中市七旬張姓老翁在去年底時，因不滿花80萬元裝潢款，與胞兄合夥經營咖啡店，但胞兄卻將裝潢好的房產出售，也未返還80萬元...

持鐵棍當街隨機痛毆路人夫妻頭部 三重男殺人未遂起訴

新北市三重一名顏姓男子，上月22日上午竟當街隨機持鐵棍痛毆一對路過的夫妻，過程中還多次朝2人頭部重擊，所幸2人即時逃離並...

國軍退回樣品變身「軍規」流入市面 廠商標示不實被判刑

李姓男子曾多次投標國防部軍備局、調查局等戰鬥背心標案，前年他參與軍備局抗彈纖維布招標案落選，卻將縫有軍備局說明的20件背...

台中中醫大商圈便當店「小米」探頭 食安處將前往稽查

台中市學士路一家便當店被人拍到櫥櫃內竟有大隻老鼠在跑動，似在找食物。台中食品藥物安全處上午說，已錄案並將前往稽查，若查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。