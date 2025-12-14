聽新聞
屏東地下牙醫看診15年「深受信任」 二審法官刑期、不法所得都給折扣
屏東77歲許姓男子不具牙醫師資格，卻幫患者治療牙持長達15年，一審屏東地院依違反醫師法，判他2年徒刑，並給予5年緩刑，555萬不法所得沒收；他上訴後，高雄高分院考量他受患者信賴，與竊盜、強盜等不勞而獲犯罪不同，改判1年8月，緩刑5年，犯罪時間以7年計算，不法所得還打約7折，僅以164萬元計算，可上訴。
現年77歲的許男，被控自2009年6月起在屏東市住處內為患者看牙，不僅製作假牙、咬摩、印模等，還會協助患者安裝假牙及擦藥，由於許男未具合法牙醫師資格，屬非法執行醫療業務，檢方據報偵辦後，被依違反醫師法提起公訴。
屏東地院審理時，許男坦承犯行，並供稱每月收入僅3、4萬元；他的律師則稱許男年事已高，收入部分是用於合法代工，若依起訴認定的犯罪所得有555萬元，實在過高，請求酌減金額。
屏東地院法官認為，以許男2009年6月起看牙至被查獲為止，共185個月，如以每月3萬元計算，15年間所得約555萬元沒錯，考量他坦承犯行，態度尚可，且無病患健康受實質危害，依非法執行醫療業務罪，判刑2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元，不法所得555萬元追繳或沒收。
許男不服上訴，高雄高分院合議庭認為，檢方當初雖以GOOGLE地球街景擷取照片，認定許男2009年6月起看牙，但欠缺證據補強，無法僅憑照片招牌就認定許男在內看牙。
合議庭改以許男主張的2018年1年起計算犯罪時間，犯罪所得重新計算後，犯行持續期間僅為82個月，以每月3萬元計算，共246萬元。
不過，合議庭認為，許男已77歲，且看診7年間，深受患者信賴，考量他犯行與一般傳統財產犯罪諸如竊盜、詐欺、恐嚇取財等不勞而獲犯罪有所不同，犯罪所得若全數沒收恐有過苛之虞，改以3分之2及164萬元計算，刑度改判1年8月，同樣緩刑5年。可上訴。
