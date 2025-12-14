快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東地下牙醫看診15年「深受信任」 二審法官刑期、不法所得都給折扣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東77歲許姓男子不具牙醫師資格，卻幫患者治療牙持長達15年，一審屏東地院依違反醫師法，判他2年徒刑，並給予5年緩刑，555萬不法所得沒收；他上訴後，高雄高分院考量他受患者信賴，與竊盜、強盜等不勞而獲犯罪不同，改判1年8月，緩刑5年，犯罪時間以7年計算，不法所得還打約7折，僅以164萬元計算，可上訴。

現年77歲的許男，被控自2009年6月起在屏東市住處內為患者看牙，不僅製作假牙、咬摩、印模等，還會協助患者安裝假牙及擦藥，由於許男未具合法牙醫師資格，屬非法執行醫療業務，檢方據報偵辦後，被依違反醫師法提起公訴。

屏東地院審理時，許男坦承犯行，並供稱每月收入僅3、4萬元；他的律師則稱許男年事已高，收入部分是用於合法代工，若依起訴認定的犯罪所得有555萬元，實在過高，請求酌減金額。

屏東地院法官認為，以許男2009年6月起看牙至被查獲為止，共185個月，如以每月3萬元計算，15年間所得約555萬元沒錯，考量他坦承犯行，態度尚可，且無病患健康受實質危害，依非法執行醫療業務罪，判刑2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元，不法所得555萬元追繳或沒收。

許男不服上訴，高雄高分院合議庭認為，檢方當初雖以GOOGLE地球街景擷取照片，認定許男2009年6月起看牙，但欠缺證據補強，無法僅憑照片招牌就認定許男在內看牙。

合議庭改以許男主張的2018年1年起計算犯罪時間，犯罪所得重新計算後，犯行持續期間僅為82個月，以每月3萬元計算，共246萬元。

不過，合議庭認為，許男已77歲，且看診7年間，深受患者信賴，考量他犯行與一般傳統財產犯罪諸如竊盜、詐欺、恐嚇取財等不勞而獲犯罪有所不同，犯罪所得若全數沒收恐有過苛之虞，改以3分之2及164萬元計算，刑度改判1年8月，同樣緩刑5年。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

所得 患者 屏東

延伸閱讀

影／屏東整座城市一起過耶誕！ 萬金聖母聖殿耶誕點燈

牙醫診所櫃台「收現佯稱匯款」侵占197萬 認罪賠錢求緩刑遭駁

屏東萬金聖母聖殿點燈湧入上百名教徒 耶誕氣氛濃厚

屏東社造展成果潮州鎮公所帶動老街觀光、青年串連社群翻轉漁村

相關新聞

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

雲林縣斗南鎮今天清晨6點發生3車相撞，遭撞小貨車駕駛與乘客經搶救仍宣告死亡，這起車禍共造成2死1昏迷1傷，監視器拍下事故...

海巡退休上校淪共諜 不只判刑...喪失請領退除給與權利還被討513萬

海巡署前上校葉瑞璋被中國大陸吸收當共諜，提供兵力駐地報告表、海巡署務會報、南沙太平島工程計畫書等機密文件，並獲取報酬，最...

台中翁花80萬與兄合夥咖啡店鬧糾紛 他潑酸砍人釀2傷 一審判賠93萬

台中市七旬張姓老翁在去年底時，因不滿花80萬元裝潢款，與胞兄合夥經營咖啡店，但胞兄卻將裝潢好的房產出售，也未返還80萬元...

持鐵棍當街隨機痛毆路人夫妻頭部 三重男殺人未遂起訴

新北市三重一名顏姓男子，上月22日上午竟當街隨機持鐵棍痛毆一對路過的夫妻，過程中還多次朝2人頭部重擊，所幸2人即時逃離並...

國軍退回樣品變身「軍規」流入市面 廠商標示不實被判刑

李姓男子曾多次投標國防部軍備局、調查局等戰鬥背心標案，前年他參與軍備局抗彈纖維布招標案落選，卻將縫有軍備局說明的20件背...

台中中醫大商圈便當店「小米」探頭 食安處將前往稽查

台中市學士路一家便當店被人拍到櫥櫃內竟有大隻老鼠在跑動，似在找食物。台中食品藥物安全處上午說，已錄案並將前往稽查，若查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。