持鐵棍當街隨機痛毆路人夫妻頭部 三重男殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重一名顏姓男子，上月22日上午竟當街隨機持鐵棍痛毆一對路過的夫妻，過程中還多次朝2人頭部重擊，所幸2人即時逃離並報警提告。新北地檢署認為，頭部屬人體致命要害，顏男持鐵棍朝夫妻倆頭部攻擊成傷，已有殺人犯意，依殺人未遂罪將其起訴。

起訴指出，顏男與許姓、江姓被害夫妻素不相識，許男案發當天上午約9時30分，正要陪江姓妻子前往三重三和路一帶看病，當行經三和路四段某巷口時，竟無故遭顏男持鐵棍攻擊。顏男先朝許男動手，一棍就將許男頭上打出一個傷口，當場血流如注。

許男見狀立刻逃離現場，顏男於是將矛頭轉向妻子，繼續持鐵棍猛毆江女頭部，江女頭部受傷後，只能以雙手抱頭自保試圖閃避，仍換來顏男一陣亂棒痛毆，全身多處負傷。

許、江2人就醫後，許男頭部受有鈍傷併頭皮5.5公分撕裂傷，江女受有頭部鈍挫傷併頭皮3公分乘2公分撕裂傷、全身右手腕、右肩及雙腳膝蓋多處鈍挫傷。

警方獲報後重回現場，不僅找到一名廖姓目擊者，還有另名民眾證稱，自己也在同時、同一地點遭顏男攻擊，只是傷勢不重未選擇提告。顏男被捕後，坦承隨機持鐵棍攻擊來往路人，隨即遭到羈押。

新北市三重一名顏姓男子，上月22日上午竟當街隨機持鐵棍痛毆一對路過的夫妻，過程中還多次朝2人頭部重擊，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市三重一名顏姓男子，上月22日上午竟當街隨機持鐵棍痛毆一對路過的夫妻，過程中還多次朝2人頭部重擊，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片

夫妻 殺人未遂

