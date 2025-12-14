國軍退回樣品變身「軍規」流入市面 廠商標示不實被判刑

快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

李姓男子曾多次投標國防部軍備局、調查局等戰鬥背心標案，前年他參與軍備局抗彈纖維布招標案落選，卻將縫有軍備局說明的20件背心樣品以每片900元價格外流民間軍品商，橋頭地院依販賣虛偽標記商品罪判他6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，李男為多家公司負責人，曾多次投標國防部等標案，前年他以名下公司名義參與軍備局205廠抗彈纖維布招標案，最終未能順利得標。

此案決標後，205廠將李男送樣的戰鬥背心內蕊（即抗彈板）樣品退回李男公司，李男回收樣品後，卻將該批防彈內蕊以每片900元價格轉售給王姓男子（偵辦中），且內蕊還縫製「CV-105戰鬥背心使用說明總標記」的標籤，表明達美國國家司法研究所防彈性能IIIA級。

王男購入後，再將該批抗彈板轉售給范姓、謝姓男子（均獲緩起訴），讓該批軍規抗彈板流入民間，直到台中憲兵隊查緝侵占軍品案，才在謝姓男子的店裡發現該批外流的抗彈板。

去年11月28日，憲兵大動作前往李男公司搜索，當場扣得「CV-105戰鬥背心使用說明總標記」標籤160張，還有多件戰鬥背心內蕊、半成品，隨後依法將李男送辦，並經橋頭地檢署起訴。

橋頭地院審理後，法官認定李男將縫製「CV-105戰鬥背心使用說明總標記」的背心樣品轉售行為，構成販賣虛偽標記商品罪，依法判刑6月，得易科罰金。

李姓廠商投標軍備局戰鬥背心標案，落選後卻將樣品縫製軍備局標章轉上，被法院判刑。圖為國軍戰鬥背心測試照。本報資料照片。
