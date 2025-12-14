快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮今天清晨6點發生3車相撞，遭撞小貨車駕駛與乘客經搶救仍宣告死亡，這起車禍共造成2死1昏迷1傷，監視器拍下事故過程，小客車不明原因偏離車道撞到對向小貨車，因未減速直接衝撞，瞬間一度起火，當地民眾說，比鞭炮聲還大十分恐怖。是否酒駕警方進一步調查中。

這清晨車禍，1輛由42歲林姓男子駕駛白色休旅車，沿著雲158乙公路，從虎尾往斗南方向駛，行經斗南大同路靠近國道1號涵洞前方的路口，不明原因偏離車道，在未減速之下，直接撞上對向從斗南往虎尾行駛的小貨車，再波及後方1輛紅色自小客車。

因衝撞猛烈，撞擊時一度起火，幸未引燃，但小貨車的車頭被撞爛斷裂，救護人員趕到緊急將困在小貨車內的66歲黃男、44歲李女救出，但兩人下半身嚴重受創傷勢嚴重，已無呼吸心跳失去生命跡象，經搶救仍傷重不治。

肇禍的休旅車42歲林男傷勢嚴重目前仍昏迷中，另一輛被波及的紅色自小客45歲林姓男駕駛則臉部輕傷。

小貨車被撞成廢鐵，後車廂所載的大批麵條、乾貨散落一地，附近民眾指出，當時撞擊聲還比鞭炮聲還大，很恐怖大家都被吵醒。據了解，小貨車的2名死者係為朋友關係，並非雲林人，係從桃園到雲林做生意，每天下午都會在斗南鬧區路口擺攤賣麵條、南北貨，晚間才收攤，偶爾也會到虎尾等其他鄉鎮擺攤，今天可能要前往虎尾擺攤才遭此橫禍。

警方表示，肇事的林男，不明原因偏離車道撞及對向車輛釀禍，與對向貨車撞擊後、初步調查現場林男的車內並無酒味，但是否酒駕、毒駕仍待抽血送驗，因林男還昏迷開刀中，詳細肇事原因有待釐清。

斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，因未減速下直接衝撞致一度起火。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，因未減速下直接衝撞致一度起火。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝
斗南清晨車禍發生過程全被監視器拍下，白色休旅車明顯偏離車道撞上對向的小貨車，造成兩死兩輕傷，是否酒駕，警方釐清中。記者蔡維斌／翻攝

車道 雲林 休旅車

延伸閱讀

台中男暗夜開休旅車載友 西屯路撞樹衝邊坡車毀人傷

斗南公路清晨大車禍3車相撞 車頭撞斷2人OHCA、2輕重傷

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

虎尾糖都嘉年華延長整個製糖期 歡迎來體驗全方位糖都風情

相關新聞

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

雲林縣斗南鎮今天清晨6點發生3車相撞，遭撞小貨車駕駛與乘客經搶救仍宣告死亡，這起車禍共造成2死1昏迷1傷，監視器拍下事故...

國軍退回樣品變身「軍規」流入市面 廠商標示不實被判刑

李姓男子曾多次投標國防部軍備局、調查局等戰鬥背心標案，前年他參與軍備局抗彈纖維布招標案落選，卻將縫有軍備局說明的20件背...

持鐵棍當街隨機痛毆路人夫妻頭部 三重男殺人未遂起訴

新北市三重一名顏姓男子，上月22日上午竟當街隨機持鐵棍痛毆一對路過的夫妻，過程中還多次朝2人頭部重擊，所幸2人即時逃離並...

羅志祥小巨蛋演唱會太嗨？ 男泥醉滋擾遭保護管束

歌手羅志祥昨在台北小巨蛋開唱，李姓男子卻飲酒喝醉干擾聽眾，遭現場工作人員報警驅離，員警介入發現李男泥醉，深夜獨自在外大聲...

兄妹賣房弟弟有持分 未同意讓中風大哥住到「百年」 失優先承購權

中風的武姓男子住的房屋和弟、妹持分，他和妹妹想以1800萬元賣給陳女，附加條件是讓武男住到「百年」。弟弟提告主張有權優先...

牙醫診所櫃台「收現佯稱匯款」侵占197萬 認罪賠錢求緩刑遭駁

黃姓女子藉擔任牙醫診所櫃台主管，長期不實填載收支報表、侵占病患支付的診察費共197萬6000元，檢警獲報介入調查，黃女坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。