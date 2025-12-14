斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

雲林縣斗南鎮今天清晨6點發生3車相撞，遭撞小貨車駕駛與乘客經搶救仍宣告死亡，這起車禍共造成2死1昏迷1傷，監視器拍下事故過程，小客車不明原因偏離車道撞到對向小貨車，因未減速直接衝撞，瞬間一度起火，當地民眾說，比鞭炮聲還大十分恐怖。是否酒駕警方進一步調查中。

這清晨車禍，1輛由42歲林姓男子駕駛白色休旅車，沿著雲158乙公路，從虎尾往斗南方向駛，行經斗南大同路靠近國道1號涵洞前方的路口，不明原因偏離車道，在未減速之下，直接撞上對向從斗南往虎尾行駛的小貨車，再波及後方1輛紅色自小客車。

因衝撞猛烈，撞擊時一度起火，幸未引燃，但小貨車的車頭被撞爛斷裂，救護人員趕到緊急將困在小貨車內的66歲黃男、44歲李女救出，但兩人下半身嚴重受創傷勢嚴重，已無呼吸心跳失去生命跡象，經搶救仍傷重不治。

肇禍的休旅車42歲林男傷勢嚴重目前仍昏迷中，另一輛被波及的紅色自小客45歲林姓男駕駛則臉部輕傷。

小貨車被撞成廢鐵，後車廂所載的大批麵條、乾貨散落一地，附近民眾指出，當時撞擊聲還比鞭炮聲還大，很恐怖大家都被吵醒。據了解，小貨車的2名死者係為朋友關係，並非雲林人，係從桃園到雲林做生意，每天下午都會在斗南鬧區路口擺攤賣麵條、南北貨，晚間才收攤，偶爾也會到虎尾等其他鄉鎮擺攤，今天可能要前往虎尾擺攤才遭此橫禍。