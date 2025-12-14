台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

台中市黃姓女子去年初誤信加密貨幣投資騙局，先匯款8萬5000元到歹徒指定的帳戶內，隨後又面交380萬元給歹徒，後續要出金時，才發現被騙報警，檢警查出轉帳的人頭帳戶是由蔡姓女子所提供，贓款匯入蔡女帳戶後，蔡女再購買泰達幣轉入歹徒的電子錢包，獲利1萬7000元，黃女向蔡女求償388萬5000元，一審認定，黃女面交380萬元給歹徒，無證據證明蔡女參與，判蔡女只需賠8萬5000元，約占求償金額的2％，可上訴。

判決指出，綽號「秦幣」等人組成的詐騙集團在去年3月間，與台中市黃姓女子聯繫，以投資加密貨幣為話術，騙到黃女在同年2月3日、4日分別匯款4萬元、4萬5000元，到歹徒指定的銀行帳戶內，黃女後續又再依歹徒指示，面交350萬元，後續因無法出金，才知上當。

檢警查出，黃女轉入的帳戶是由蔡姓女子所提供，該帳戶另外有其他詐騙被害人也匯入贓款，蔡女在被害人匯入贓款後，再將贓款購買泰達幣後，轉入歹徒指定的電子錢包內，蔡女以此獲得1萬7000元的酬勞，涉犯洗錢罪遭起訴。

刑事部分，一、二審都判蔡女1年徒刑、併科罰金12萬元，民事部分，黃女提出損害賠償告訴，向蔡女求償388萬5000元。

一審指出，此案刑事部分已認定，蔡女提供銀行帳戶給詐騙集團後，被害人將8萬5000元匯入蔡女帳戶內，蔡女因此獲利1萬7000元，不過依照台灣高等法院台南分院112年度金簡易字第108號民事判決意旨，行為人縱使為同一詐欺集團的成員，若非首腦角色，成員僅需對各自參與的不法行為分擔責任，不能只因是同一詐欺集團成員，即認定該名成員，需對該集團的全部不法行為負責。