羅志祥小巨蛋演唱會太嗨？ 男泥醉滋擾遭保護管束
歌手羅志祥昨在台北小巨蛋開唱，李姓男子卻飲酒喝醉干擾聽眾，遭現場工作人員報警驅離，員警介入發現李男泥醉，深夜獨自在外大聲吼叫可能發生危險，只好暫時將其保護管束，李男直到稍微酒醒、情緒平復後，才隨父親返家。
據悉，29歲李男昨晚獨自到台北小巨蛋參加羅志祥演唱會，酒醉後頻頻與鄰近歌迷說話，旁人不堪其擾，向工作人員求救，工作人員介入勸阻無果，只好報警處理。
轄區松山分局中崙派出所員警於昨晚10時許獲報到場，見李男仍渾身酒氣，持續大聲吼叫、語無倫次，雖將其勸離演唱會場，但考量他酒醉又獨自在外，恐有危險，決定暫時對其保護管束，並通知其家屬到場協助。
警方表示，過程中李男對其他觀眾、工作人員及員警大聲喊叫，經保護管束後，深夜漸漸酒醒、情緒恢復平穩後，由父親陪同安全返家，未再發生其他衝突。
