兄妹賣房弟弟有持分 未同意讓中風大哥住到「百年」 失優先承購權

中風的武姓男子住的房屋和弟、妹持分，他和妹妹想以1800萬元賣給陳女，附加條件是讓武男住到「百年」。弟弟提告主張有權優先承購權，但法官查出，他未接受相同契約條件，未同意讓大哥住到百年，加上逾期未行使優先權，判原告弟弟敗訴，全案可上訴。

武姓弟弟提告主張，他的哥哥和妹妹今年1月9日和陳女簽約，要用1800萬元賣掉3人持分的房屋後，並在隔天寄未附買賣契約的存證信函，通知他15天內行使優先承買權。他在1月20日函覆願以相同價格買屋，並請2人提供買賣契約相關條件。

武姓弟弟說，1月23日他到地政士事務所閱覽契約，表示願以1200萬元買下兄、妹持分，約定2月9日簽約，但兄、妹竟在2月4日發存證信函，指他逾期未行使優先承買權。但他有發函指要行使優先承買權，應即形成以同樣條件為內容的買賣契約，雙方應訂立買賣契約，並在他付1200萬元時，把房子過戶給他。

武姓男子和妹妹答辯，弟弟在地政士事務所審閱契約後，僅表達行使優先承買權意思，但未明確接受出售後，需供武男瑞無償住到百年的契約附加條件。當天跟地政士說要在2月9日另行協議，但是弟弟未再聯繫。弟弟1月23日已審閱買賣契約，當日未行使優先承買權，也未在法定15天內行使，應視為放棄，聲明駁回告訴。

法官檢視雙方1月23日在地政士事務所的錄音光碟及譯文，原告有提及他和大哥從小就很不好，地政士問原告「你可以讓他（大哥）住到那個（百年後）？」陪同原告的友人回覆「不可能」，原告則說「我們會處理，一定要讓人住。」

地政士再提及「大哥還沒結婚，讓他住到那個（百年）後」，原告回覆「沒有啦，這不是重點」，友人則說「可是不能寫在條約裡面，這樣就變成強迫了，而且是不平等條約」、「這樣變成逼他養他哥的概念。」

法官另查出，原告2月7日寄存證信函給被告，僅記載已於1月23日當場表示願以1200萬元買屋。地政士則證稱，原告和友人1月23日來看買賣契約，原告說他不認同讓大哥住在那邊的條件，並說要再約2月9日再談，但當天原告沒有來。

法官指出，原告在地政士事務閱覽房屋買賣契約後，有關是否同意讓他的大哥繼續住，未有明確的意思表示，有意避重就輕。原告稱「我們會處理，一定要讓人住」，若是指提供其他住所，明顯悖離契約條款訂立意旨。