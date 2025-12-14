快訊

牙醫診所櫃台「收現佯稱匯款」侵占197萬 認罪賠錢求緩刑遭駁

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓女子藉擔任牙醫診所櫃台主管，長期不實填載收支報表、侵占病患支付的診察費共197萬6000元，檢警獲報介入調查，黃女坦承犯行並賠償70萬元初步和解，士林地院審結依刑法「業務侵占罪」判刑9月，沒收不法所得。

檢警調查，40歲黃女2010年至2023年間在台北市內湖區某牙醫診所擔任櫃台主管，負責辦理掛號、收費、製作收支報表等財務及行政工作，卻從2021年起，收取部分以現金付款的病患診察費後，將相關款項不實填載於「支票／匯款」欄目中，佯裝患者是以匯款或支票方式付費，截至2023年6月15日共不實填載68次，以此侵占197萬6000元。

案經診所負責人報案提告，檢方清查相關收支報表、金融帳戶匯款紀錄、診所內監視器畫面及相關筆錄後，認定黃女涉嫌刑法「行使業務文書登載不實罪」、「業務侵占罪 」，今年4月偵結起訴。

士林地院考量黃女利用職務侵占百萬元，犯後坦承犯行，態度尚可，事後先賠償店家70萬元並達成初步和解，審酌其智識程度及經濟狀況等，近日審結依業務侵占罪判刑9月，剩餘的未扣案不法所得127萬6000元宣告沒收。

法院指出，雖黃女請求宣告緩刑，她此前未因犯罪遭判刑，也確實符合緩刑宣告要件，但黃女與診所和解後，僅返還部分款項，後續未再依約履行，也未獲告訴人原諒，其犯行所生損害未獲實際填補，且犯行持續期間不短、侵占金額不少，難認情節輕微，若予緩刑恐不足警惕犯罪，遂不予宣告緩刑。

士林地方法院。記者李隆揆/攝影
相關新聞

未成年無照駕駛 1年逾4萬件、半數家長知情未阻止

未成年無照駕駛已成為國內交通安全的重大隱憂，根據交通部公路局近五年統計，每年未成年無照駕駛案件超過四萬起。靖娟兒童安全文教基金會表示，偏鄉公共運輸資源不足與青少年打工通勤需求，是部分未成年無照駕駛的原因，呼籲政府正視兒少移動需求。

牙醫診所櫃台「收現佯稱匯款」侵占197萬 認罪賠錢求緩刑遭駁

黃姓女子藉擔任牙醫診所櫃台主管，長期不實填載收支報表、侵占病患支付的診察費共197萬6000元，檢警獲報介入調查，黃女坦...

未成年無照駕駛年逾4萬件 若肇事監護人須連帶賠償、車主視是否知情

未成年無照駕駛已成為國內交通安全的重大隱憂，交通部公路局近五年統計，每年未成年無照駕駛案件均超過4萬起。法界指出，現行法...

不甩保護令！衝台中豐原車站砍前女友母女 男一審判1年7月

黃姓男子不顧前女友黃女聲請保護令，今年7月到台鐵豐原車站阻擾黃女搭車，因不滿同行的黃母阻止，竟持刀砍傷2人。台中地院一審...

佯裝3C賣家騙網友匯款到運彩帳戶下注 警逮電腦工程師

桃園市29歲簡姓電腦工程師，沉迷運動彩賭博，他花光積蓄與薪水後，竟從網路截圖電競筆電等3C產品照片，在社群網路佯裝賣家，...

桃園男挾6歲女兒逼前妻撤告 檢求4年重刑

呂姓男子不滿前妻提竊盜告訴，去年11月間未經同意，逕自到安親班帶走6歲女兒回龜山住處反鎖屋內，以不撤告就不放人要脅，陳姓...

