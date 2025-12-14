未成年無照駕駛年逾4萬件 若肇事監護人須連帶賠償、車主視是否知情

未成年無照駕駛已成為國內交通安全的重大隱憂，交通部公路局近五年統計，每年未成年無照駕駛案件均超過4萬起。法界指出，現行法制與司法實務下，未成年的法定監護人都會被認定須負連帶民事賠償責任，至於車主要不要一併賠償，則取決是否明知無照仍出借車輛。

承理法律事務所副所長洪維駿指出，青少年成年前在民法上屬限制行為能力人，若無照駕車肇事，依法即須負侵權責任，其父母或法定監護人亦須負連帶賠償責任。

穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥指出，現行交通管理規範已明定，考領汽、機車駕駛執照須年滿18歲，民事責任上，若未成年人於行為時具備基本識別能力，因不法行為侵害他人權利，須與法定代理人連帶負擔損害賠償責任，若行為時欠缺識別能力，則由監護人單獨負責，父母或監護人就是要負責。

包盛顥進一步說，賠償範圍並不僅止於醫療費或車輛修理費，若被害人因事故導致勞動能力減損、無法工作，或需長期照護、增加生活支出，均屬可請求的賠償項目；若被害人不幸死亡，除殯葬費外，近親家屬亦可依法請求精神慰撫金，被害人生前依法負有扶養義務者，也可向加害人請求相應賠償。

若肇事車輛是向親友或第三人借用，關鍵在於是否知情。包盛顥指出，若車主明知駕駛人未成年，仍將車輛出借，已屬違反保護他人安全的法律義務，一旦造成他人生命、身體或財產損害，車主須負民事賠償責任；但若車主能證明不知情，或車輛遭擅自取用、轉借，且已盡合理管理義務，則可能免責。