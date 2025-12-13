不甩保護令！衝台中豐原車站砍前女友母女 男一審判1年7月

台鐵豐原車站。圖／聯合報系資料照

黃姓男子不顧前女友黃女聲請保護令，今年7月到台鐵豐原車站阻擾黃女搭車，因不滿同行的黃母阻止，竟持刀砍傷2人。台中地院一審後，日前依傷害罪判他1年7月徒刑，可上訴。

檢方起訴書指出，黃男與黃女先前同居，後因相處不睦，由黃女的母親將她帶回北部住所居住，並經黃女聲請民事暫時保護令，裁定禁止黃男實施家庭暴力及騷擾行為。

民國114年7月24日黃母帶黃女南下台中，不料黃男到場糾纏。接著黃女與黃母一同前往台鐵豐原車站欲搭車返回北部，黃男跟到車站，要求黃女留下仍被拒絕。

黃男遷怒黃母阻止，竟從背包拿出水果刀，刺中黃母左側頸部。黃女見狀推開，黃母則趁機將水果刀折斷，並跑進台鐵員工辦公室報案。

警方到場逮捕黃男，並查扣作案用水果刀。黃母頸部有2處撕裂傷，黃女左手拇指及食指開放性傷口，幸送醫後無大礙。全案經檢方偵辦後，將黃男依殺人未遂罪起訴。

台中地院一審認定黃男涉犯傷害罪，今年11月26日宣判，2罪各判1年2月、7月，合併應執行1年7月徒刑，全案可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線