佯裝3C賣家騙網友匯款到運彩帳戶下注 警逮電腦工程師

桃園市29歲簡姓電腦工程師，沉迷運動彩賭博，他花光積蓄與薪水後，竟從網路截圖電競筆電等3C產品照片，在社群網路佯裝賣家，網友要匯款，簡則提供運彩業者帳戶，讓網友「匯錢」替他下注，約30名網友被騙，有的運動彩業者帳戶還變成警示帳戶，台北市刑大獲報，循線逮捕簡男。

簡嫌嗜賭成性，他在投注站賭博，一開始用現金，取得投注站信任後，就以匯款投注；簡嫌相當狡猾，投注若是贏錢，立即將詐騙網友的匯款，退還給網友和解，因此他曾數度被抓，但因與被害人和解，往往換得不起訴處分，警方也吃驚這種「無本買賣」手法相當狡猾。

台北市刑事警察大隊偵五隊，上個月中旬網路巡邏時，發現多起不詳犯嫌利用臉書、PTT等社群平台，假借販售電競筆電、顯示卡、iPhone、三星等廠牌手機方式詐騙，立即成立專案小組偵辦。

警方分析蒐證，確認是簡姓犯嫌詐騙，被害人約30人，財損多達30餘萬元。

警方調查，簡嫌利用臉書、PTT等社群平台，刊登自網路上擷取或曾經持有的商品照片，誘騙要購買的被害人上當匯款；簡嫌提供的匯款帳戶，都是收款代為下注運動彩券的投注站業者帳戶。