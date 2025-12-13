桃園男挾6歲女兒逼前妻撤告 檢求4年重刑

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

呂姓男子不滿前妻提竊盜告訴，去年11月間未經同意，逕自到安親班帶走6歲女兒回龜山住處反鎖屋內，以不撤告就不放人要脅，陳姓前妻心生恐懼報警求助，桃園地檢署偵結，依恐嚇及略誘等罪起訴，並具體求刑4年。

起訴指出，呂男與陳女曾為夫妻，後因故離異，雙方育有1名未滿7歲的女兒，監護權歸陳女。呂男明知無權帶離，2024年11月21日下午未經陳女同意，擅自前往女兒就讀的桃園區某安親班，強行將女兒帶到他龜山區住處，讓女兒脫離母親的監督。

呂男於同日下午4時10分傳送LINE訊息給前妻陳女，恫稱「你先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」等語，要求她立刻撤告，8分鐘後又撥打FACETIME電話給陳女，「若今天不撤銷對我的竊盜告訴，就不會讓女兒跟妳回家」等語，以限制女兒自由一事恐嚇，讓陳女心生恐懼因而報警。

呂男進一步對女兒實施非法剝奪行動自由，明知6歲女兒身高不夠，無法自行勾到門上第一道鎖，且第二道電子鎖需要指紋或密碼才能開啟，仍將大門鎖住拒絕讓女兒離開，並將女兒反鎖在屋內；經警方到場，雙方僵持一陣才將女兒放出。

檢方調查，呂男對前妻犯下家庭暴力罪之恐嚇危害安全罪；對女兒則犯下家庭暴力罪之成年人對兒童犯略誘及以非法方法剝奪他人行動自由罪嫌，審酌呂男未循正當法律程序協商，竟將親生女兒當工具，以挾持未成年被害人的方式威逼前妻撤告，不僅嚴重戕害被害人的人身自由，更造成她莫大的驚懼與心理創傷，即使警方到場理性規勸，女兒也在旁哭喊、敲門，呂男仍罔顧為人父的責任，與警方僵持不下，毫無悔意。

檢方請法院就略誘罪嫌部分量處被告呂男有期徒刑3年6月、就恐嚇部分量處被告有期徒刑7月，應執行刑4年，以契合社會法律感情。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園呂男擅自帶走女兒要脅前妻撤告，還將女兒反鎖屋內，桃園地檢署依恐嚇及略誘罪起訴，並求處4年重刑。示意圖／Ingimage
桃園呂男擅自帶走女兒要脅前妻撤告，還將女兒反鎖屋內，桃園地檢署依恐嚇及略誘罪起訴，並求處4年重刑。示意圖／Ingimage

