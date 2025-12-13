不想跟第二個爸爸獨處…5歲男童慘遭母親同居男友當眾擼槍

台南有名年約5歲男童3年前由母親同居男友帶同參加廟會遶境，趁扛轎休息時間嬉鬧，當眾脫他褲子，搓揉其生殖器至勃起，並以手指彈弄，「我不會想要單獨跟第二個爸爸相處」他說，覺得很不舒服，台南地院認他犯對未滿14歲男子強制猥褻罪處3年2月。

該男子於準備程序及審理時均自白不諱，與男童及母親於警詢、偵查中證述相符，並有性侵害案件通報表等證據佐證，事證明確。

男童童語童語稱「去扛轎的時候他都會摸我尿尿的地方」、「他都會用我尿尿的地方，都是在扛轎休息的時候，旁邊有媽媽，還有爸爸的朋友們，都是男生，我會很害羞，媽媽偶爾會阻止他，爸爸的朋友們不會，他們都在旁邊看」。他還說「…我不會想要單獨跟第二個爸爸相處，因為他會摸我尿尿的地方」。

警方詢問男子，你觸摸男童生殖器時，男童有無以言詞或動作對你表達抗拒的意思？男子表示，「會用他的手撥開我的手」；他也認為，撥開就是不喜歡的意思。法官認為，他顯違反男童意願而為強制猥褻行為。

律師為被告求情，認情堪憫恕，請求法官減輕其刑。法官認為，被告身為男童母親同居人，明知男童未滿7歲，仍對男童做猥褻行為，對於其身心侵害甚深，在客觀上仍無法引起一般人同情，也無情輕法重可言。

台南地院審酌，男子身為男童母親同居人，雙方共同生活，卻未顧及男童處於心智及生理發展均未成熟兒童階段，而對男童為猥褻行為，不僅戕害其身心健康，更可能隨其年齡及智識程度成長連帶影響日後對人際及感情與其他親密關係健全發展。