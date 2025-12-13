快訊

影／怪男闖欣欣秀泰「免費看電影」 影城不提告...法院罰1000元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區欣欣秀泰影城月前發生觀影糾紛，52歲吳姓男子未購票就闖入影廳看電影，影城人員要求離去他卻拒絕只好報警，警方趕抵，考量影城不提告，依社維法「藉端滋擾公司行號」裁罰。台北地方法院近日裁定罰鍰1000元。

判決指出，吳男8月20日晚上7點多步入欣欣秀泰影城，先是未消費擋在影城換餐區入口，影城人員報警處理後將他勸離，未料他隨後又返回影城，未購票便擅自進入影廳觀影，經影城主任及警方多次勸導，仍拒不離開，行為已妨害公共安寧與觀影秩序。

吳男辯稱只是想看電影，並向店員表示要請現場所有人吃東西，當時是在等候買單，不過法官考量吳男在警詢時坦承身上沒有現金，且影城主任也明確表示影城「沒有要做他的生意」，足認吳男並無實際購票能力，卻假藉事端反覆滋擾。

台北地院認定吳男假藉事端擴大發揮，已踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，有妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的，依社維法裁罰1000元。

值得注意的是，由於吳男已以書狀向法院表明捨棄抗告權，本案裁定因此確定。

欣欣秀泰影城。圖／摘自臉書
欣欣秀泰影城。圖／摘自臉書

