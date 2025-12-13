工程師年砸122萬匡小姐 她脫離苦海夢想成家...驚覺對方早已是人夫

半導體工程師黃姓人夫上酒店認識張姓陪酒小姐，1年砸了122萬元匡她出場、性交，彼此產生情愫交往，張滿懷期望黃協助她離開酒店業，抱持成家夢想卻驚覺對方假冒單身，黃辯稱2人感情建立於金錢利益；法院認雙方互動如情侶，黃隱瞞已婚侵害張性自主，判黃應給付張15萬元，可上訴。

張女主張，2022年認識黃男，對方隱瞞已婚身分還傳配偶欄空白的身分證照片給她，誆騙自己是單身，交往期間張會提結婚、生子安排，營造認真規畫共組家庭假象，並以「老婆」稱呼她，自己為配合他想要小孩期許還同意性交前不避孕。

張說，後來因爭吵想分手，黃揚言將她在八大行業工作一事告知家人，她致電黃的母親一問之下才驚覺黃早已婚、有小孩，再經對質後黃才道歉坦承有家室，控訴對方謊稱單身使其陷於錯誤才性交，以惡劣手法騙她2年，虛耗寶貴青春，失去貞操受精神折磨，對黃求償100萬元。

黃男抗辯稱，到KTV消費認識當女陪侍的張，喜歡她常點其坐檯、購買外場全匡（價格1萬8000元），若有性交需額外付3000至5000元，自己2022年5月至2023年6月，已支出122萬2200元購買她陪侍時數，認為雙方僅交易、並為交往。

黃表示，張女對他感情是建立在金錢利益上，往來過程他常給錢、奢侈品，滿足對方需求後，張給予相對應感情回饋，包括性行為，也認為張女對他僅是逢場作戲非真心交往，遑論為終身伴侶，主張駁回。

台中地院勘驗雙方對話，發現黃曾說「我知道欺騙妳是我不對在先，但我想幫妳離開八大的初衷從沒變過」，張回「你說謊你單身！隱瞞了兩年，你是幫助我離開，我離開了，你還是一直騙」，還說「瘋狂性行為，還要我吃性藥，兩年都沒避孕。」

中院也發現，2人曾互以老公、老婆相稱，提及婚紗、喜餅等婚事，黃甚至明確承諾會娶張，另張從酒店離職後，雙方仍出遊、寫生日卡片等，再再顯露彼此如情侶般相處，認定黃刻意隱瞞已婚身分，使張陷於錯誤與之性交，侵害張性自主、貞操權。