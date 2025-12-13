核三廠火警...恆春鎮代會主席怒撞大門 法院妨害公務判6個月

核三廠今年3月6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明不滿核三場未第一時間通報地方，開車衝撞核三廠大門，屏東地檢署依妨害公務罪起訴，屏東地院審理後，近日審結，判趙違反駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，一天一千元。可上訴。

趙記明獲悉判決結果後，他說，做了很不好的示範，尊重司法判決，也不會再上訴，都承認了。

趙記明說，當初因為火警發生在管制區內，若不是在管制區發生，他也不會這麼衝動。他也支持延役，但也要知道在地人心聲，核三廠從潘縣長任內至今，已經成為累犯、慣犯，發生事情都不通報。

趙記明說，核三廠若有機會延役的話，核能在恆春要跟鄉親坐下來一起談，預防後面災害應變，講真的，核三廠在恆春40年，連像模像樣的避難所、逃生道路都沒有，要恆春半島居民情何以堪。「一個台26線，小年假就塞車了，還要逃生嗎？怎麼逃生？」

趙記明說，希望相關單位要重視，要有像模像樣的避難所，逃生路線也要規畫出來，核一核二的道路有多寬大。

檢方起訴指出，今年3月6日中午12時許，趙記明開車前往核三廠，想要進入核三廠內視察火災狀況，核三廠人員表示需按規定申請，趙卻駕車衝撞核三廠鐵捲門致使毀損。屏地檢偵結後，認為趙身為恆春鎮代會主席，應透過正當法律程序及相關法定職權解決，竟以衝撞大門方式妨害員警執行公務。檢方起訴請求法院從重量處有期徒刑8月以上的刑度。