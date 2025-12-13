聽新聞
0:00 / 0:00
婦離婚後未養兒 法官判2子仍需月付2500養重殘母
新竹陳婦因重度身障、無工作能力，聲請2兒給付扶養費。但長子稱，16歲父母離婚後，母親就未曾扶養；次子則說自己還在念大學，2人均稱經濟能力有限。法官審理認2人仍負扶養義務，裁定每月需各給2500元扶養費，至母親死亡為止。
陳婦主張，她於2022年7月受有脊椎等重大傷勢，經鑑定為第7類重度身心障礙，已喪失自理與維生能力，過往積蓄用盡，目前由胞姊協助照料，但姊姊經濟能力有限，已難以負擔長期照顧。她指2兒均已成年，卻長期對她不聞不問，依法提起給付扶養費聲請，請求子女各自每月給付1萬3113元。
長子稱，自己16歲前與母親同住，父母離婚後母親未曾給付扶養費，目前僅在超商工作，月收入約2萬元，經濟能力有限；次子則稱，自己仍在就讀大學三年級，沒有固定收入，先前打工又因車禍受傷無法繼續工作，暫時無力負擔扶養費，請求法院減輕義務。
法官調查，陳婦名下僅有少量共有土地，難以變現維生，且領有重度身心障礙證明，2024年度幾乎無所得，確有受扶養必要。2子均為直系血親卑親屬，依法應負扶養責任。至於扶養費金額，法院認為，聲請人主張以新北市平均消費支出作為計算基準，與雙方實際經濟狀況落差過大，並不適當。
法官衡量陳婦實際生活需求、子女收入與財產狀況，並參考今年度最低生活費標準，認定陳婦每月生活所需約1萬5000元，扣除其每月可領取的身心障礙生活補助9485元後，尚需扶養費約5500元。考量2子經濟能力有限，依法減輕其扶養義務，裁定由2人平均分擔，每人每月給付2500元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言