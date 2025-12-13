無照開堆高機上路害死資優生 玻璃公司賠665萬...移工與班長獲緩刑

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹某玻璃公司威姓移工與工廠班長鄧男因違規操作堆高機上路，造成張姓資優高中生騎車閃避不及撞上死亡。2人與家屬和解，由公司分期賠償665萬餘元。新竹地院依過失致死罪判威男有期徒刑9月、鄧男7月，均緩刑2年，並須依調解筆錄內容履行賠償。

判決書指出，威男為某玻璃公司聘僱之外籍移工，鄧男為該公司生產班班長。2人本應注意，堆高機屬非汽車範圍之動力機械，須申請臨時通行證，且操作人員須具備合格證照，才可行駛道路。今年2月7日晚間9時50分，鄧男卻指示未具證照的威男操作未申請通行證的堆高機，自工廠側門倒退進入新竹市牛埔東路。

威男駕駛堆高機跨入車道後，逆向行駛於機慢車優先道，未依標線行駛，也未讓行進中的車輛先行，當時張姓少年騎車沿該車道順向直行，因閃避不及，直接撞上堆高機右側人車倒地，經送醫搶救後仍於當晚10時56分因頭部鈍傷合併多處骨折失血，導致創傷性休克死亡。

法官審理，肇事主因為威男無照操作堆高機，夜間由路外倒退進入車道後逆向行駛，未注意順向來車並讓行；張姓少年並無肇事因素。法官認為，鄧男指示無照人員上路、威男實際違規操作，2人過失行為與死亡結果間具有相當因果關係。

量刑部分，法官審酌2人均無前科，犯後坦承犯行，且威男在事故發生後即主動報警並坦承肇事，符合自首要件，依法減刑。審理期間，2人偕同公司與被害人家屬調解成立，由玻璃公司分12期給付共665萬6077元賠償金，目前已支付首期55萬4674元。

法官考量2人犯後態度、賠償情形與被害家屬意見，最終依過失致死罪判威男有期徒刑9月、鄧男7月，均緩刑2年。至於威男為外籍移工，法官認為其合法居留，無繼續危害社會安全之虞，未宣告驅逐出境。

新竹某玻璃公司威姓移工與工廠班長鄧男因違規操作堆高機上路，造成張姓資優高中生騎車閃避不及撞上死亡。圖／家屬提供
