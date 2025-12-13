快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市衛生局聘用的林姓女社工員，趁辦公室無人時竊取同事放抽屜的2萬4000公款、300元私人現金，檢方以她涉犯貪汙竊取公有財物，是最輕本刑10年以上重罪，但她犯後自首、繳回且為5萬元以下，又發現其父病逝母重病，情堪憫恕，起訴但3度替她向法院求減刑，建議緩刑。

檢、廉調查，林女任內負責家暴案會議、個案資料彙整等工作，同事會為每月2次的評委會會議，會先填單簽請預借6萬7400元以支付相關費用。林得知同事將錢放在辦公室抽屜，竟趁四下無人時潛入偷走其中2萬4000元的公款並供己花用。

同事今年5月會議後經費核銷，清點卻發現短少1萬4000元，再和另一人確認後，發現對方6月也少了1萬元。

由於衛生局內部公款遭竊，經調查又發現，林女除了偷公款還多次翻同事的私人皮夾偷走300元，後幾次則找不到現金而未遂；全案經林女自首、同事報警才曝光。

檢方訊時，林女坦承趁辦公室沒人偷錢，得手2萬4000元公款、300元私人財務；案發後已於6月將公款繳回衛生局，300元還給同事，其餘均認罪；同事也證稱，起初因發現5、6月的公款短少，經調閱監視器經查才發現遭竊。

檢方認為，林女因協助同事辦理會議，知悉對方將放有公款的黑色夾鏈袋放在辦公室抽屜，竟利用職務上之機會竊取衛生局所有的公款，偵結依貪汙治罪條例第4條第1項第1款竊取公有財物罪嫌、竊盜及竊盜未遂罪嫌起訴她。

檢方也說，林女犯後自首、主動繳回全部犯罪所得，且所得在5萬元以下，2行為均符合減刑要件。並考量她家庭經濟困頓，父親病逝、母親重病，需負擔龐大醫療費，一時失慮犯罪，其動機尚非惡劣，對社會危害有限，犯後態度良好。

檢方也說，若科以減刑後最低刑度2年6月，仍有情輕法重之感，再建請法院依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，並宣告緩刑，以啟自新。

台中市政府。記者曾健祐／攝影
台中市政府。記者曾健祐／攝影

衛生局 社工

相關新聞

婦離婚後未養兒 法官判2子仍需月付2500養重殘母

新竹陳婦因重度身障、無工作能力，聲請2兒給付扶養費。但長子稱，16歲父母離婚後，母親就未曾扶養；次子則說自己還在念大學，...

無照開堆高機上路害死資優生 玻璃公司賠665萬...移工與班長獲緩刑

新竹某玻璃公司威姓移工與工廠班長鄧男因違規操作堆高機上路，造成張姓資優高中生騎車閃避不及撞上死亡。2人與家屬和解，由公司...

台中衛生局女社工偷抽屜公款涉貪汙重罪 家世堪憐...檢3度替她求減刑

台東前議員嚴惠美賄選案翻盤 最高法院指證據認定有疑...發回更審

台東前縣議員嚴惠美和胞姊嚴亞美涉現金賄選，二審嚴惠美維持判處有期徒刑4年、褫奪公權4年，取消縣議員資格；嚴亞美則改判無罪...

車主說「95加滿」...加油員卻誤加柴油 北基加油站要賠26萬

邱姓車主去年12月開車到北基加油站基隆二站加油，告知「95加滿」，但加油員誤加入柴油，造成車輛引擎受損，法官認為有過失，...

殯葬紅包陋習已久 多依貪汙究辦

北市殯葬處爆發技工因燒庫錢收紅包的集體收賄案件，事實上，殯葬業的紅包陋習已久，過去曾發生縣市殯葬處員工收紅包為喪家插隊火...

