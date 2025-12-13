台中衛生局女社工偷抽屜公款涉貪汙重罪 家世堪憐...檢3度替她求減刑

時任台中市衛生局聘用的林姓女社工員，趁辦公室無人時竊取同事放抽屜的2萬4000公款、300元私人現金，檢方以她涉犯貪汙竊取公有財物，是最輕本刑10年以上重罪，但她犯後自首、繳回且為5萬元以下，又發現其父病逝母重病，情堪憫恕，起訴但3度替她向法院求減刑，建議緩刑。

檢、廉調查，林女任內負責家暴案會議、個案資料彙整等工作，同事會為每月2次的評委會會議，會先填單簽請預借6萬7400元以支付相關費用。林得知同事將錢放在辦公室抽屜，竟趁四下無人時潛入偷走其中2萬4000元的公款並供己花用。

同事今年5月會議後經費核銷，清點卻發現短少1萬4000元，再和另一人確認後，發現對方6月也少了1萬元。

由於衛生局內部公款遭竊，經調查又發現，林女除了偷公款還多次翻同事的私人皮夾偷走300元，後幾次則找不到現金而未遂；全案經林女自首、同事報警才曝光。

檢方訊時，林女坦承趁辦公室沒人偷錢，得手2萬4000元公款、300元私人財務；案發後已於6月將公款繳回衛生局，300元還給同事，其餘均認罪；同事也證稱，起初因發現5、6月的公款短少，經調閱監視器經查才發現遭竊。

檢方認為，林女因協助同事辦理會議，知悉對方將放有公款的黑色夾鏈袋放在辦公室抽屜，竟利用職務上之機會竊取衛生局所有的公款，偵結依貪汙治罪條例第4條第1項第1款竊取公有財物罪嫌、竊盜及竊盜未遂罪嫌起訴她。

檢方也說，林女犯後自首、主動繳回全部犯罪所得，且所得在5萬元以下，2行為均符合減刑要件。並考量她家庭經濟困頓，父親病逝、母親重病，需負擔龐大醫療費，一時失慮犯罪，其動機尚非惡劣，對社會危害有限，犯後態度良好。