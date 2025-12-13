台東前議員嚴惠美賄選案翻盤 最高法院指證據認定有疑...發回更審

台東前縣議員嚴惠美和胞姊嚴亞美涉現金賄選，二審嚴惠美維持判處有期徒刑4年、褫奪公權4年，取消縣議員資格；嚴亞美則改判無罪。嚴惠美不服上訴最高法院。最高法院近日判決指出，嚴惠美部分判決在證據認定上不周，決定撤銷部分罪名，發回高等法院花蓮分院更審。

最高院指出，該案2名受賄森姓及簡姓證人雖都指證嚴惠美行求賄賂，但大部分證詞屬於事後轉述對方說法，是否能互為補強證據存疑；另一陳姓證人的陳述，也因是轉述前述2人的討論，是否能增強證詞可信度仍需審查。

最高院強調，判決書主文必須與事實及理由一致，但原判決將上訴人認定為單獨行為，卻在主文寫成「共同犯」，造成明顯矛盾，因此影響事實認定正確性。法官認為，上訴人部分判決有撤銷、發回更審的必要。

無黨籍台東前縣議員嚴惠美，於2022年第20屆縣議員選舉時，以些微差距當選，但事後遭對手指她和胞姊、前縣議員嚴亞美涉嫌以1000元至2000元現金賄選，向法院提出當選無效；同時台東地檢署也展開刑事偵辦。