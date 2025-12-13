快訊

台東前議員嚴惠美賄選案翻盤 最高法院指證據認定有疑...發回更審

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東前縣議員嚴惠美和胞姊嚴亞美涉現金賄選，二審嚴惠美維持判處有期徒刑4年、褫奪公權4年，取消縣議員資格；嚴亞美則改判無罪。嚴惠美不服上訴最高法院。最高法院近日判決指出，嚴惠美部分判決在證據認定上不周，決定撤銷部分罪名，發回高等法院花蓮分院更審。

最高院指出，該案2名受賄森姓及簡姓證人雖都指證嚴惠美行求賄賂，但大部分證詞屬於事後轉述對方說法，是否能互為補強證據存疑；另一陳姓證人的陳述，也因是轉述前述2人的討論，是否能增強證詞可信度仍需審查。

最高院強調，判決書主文必須與事實及理由一致，但原判決將上訴人認定為單獨行為，卻在主文寫成「共同犯」，造成明顯矛盾，因此影響事實認定正確性。法官認為，上訴人部分判決有撤銷、發回更審的必要。

無黨籍台東前縣議員嚴惠美，於2022年第20屆縣議員選舉時，以些微差距當選，但事後遭對手指她和胞姊、前縣議員嚴亞美涉嫌以1000元至2000元現金賄選，向法院提出當選無效；同時台東地檢署也展開刑事偵辦。

嚴惠美去年2月間遭高等法院花蓮分院判處當選無效，遭取消縣議員資格。刑事部分，一審判決嚴惠美有期徒刑4年、褫奪公權4年，嚴亞美則判4年6個月徒刑、褫奪公權5年，姊妹不服上訴。高等法院花蓮分院駁回嚴惠美，當選無效確定。嚴亞美則改判無罪。嚴惠美再提上訴。

台東前縣議員嚴惠美因涉現金賄選，二審維持判處有期徒刑4年、褫奪公權4年，取消縣議員資格；嚴不服上訴最高法院，高院決定撤銷部分罪名，發回花蓮高分院更審處理。本報資料照片
台東前縣議員嚴惠美因涉現金賄選，二審維持判處有期徒刑4年、褫奪公權4年，取消縣議員資格；嚴不服上訴最高法院，高院決定撤銷部分罪名，發回花蓮高分院更審處理。本報資料照片

相關新聞

婦離婚後未養兒 法官判2子仍需月付2500養重殘母

新竹陳婦因重度身障、無工作能力，聲請2兒給付扶養費。但長子稱，16歲父母離婚後，母親就未曾扶養；次子則說自己還在念大學，...

無照開堆高機上路害死資優生 玻璃公司賠665萬...移工與班長獲緩刑

新竹某玻璃公司威姓移工與工廠班長鄧男因違規操作堆高機上路，造成張姓資優高中生騎車閃避不及撞上死亡。2人與家屬和解，由公司...

台中衛生局女社工偷抽屜公款涉貪汙重罪 家世堪憐...檢3度替她求減刑

時任台中市衛生局聘用的林姓女社工員，趁辦公室無人時竊取同事放抽屜的2萬4000公款、300元私人現金，檢方以她涉犯貪汙竊...

台東前議員嚴惠美賄選案翻盤 最高法院指證據認定有疑...發回更審

台東前縣議員嚴惠美和胞姊嚴亞美涉現金賄選，二審嚴惠美維持判處有期徒刑4年、褫奪公權4年，取消縣議員資格；嚴亞美則改判無罪...

車主說「95加滿」...加油員卻誤加柴油 北基加油站要賠26萬

邱姓車主去年12月開車到北基加油站基隆二站加油，告知「95加滿」，但加油員誤加入柴油，造成車輛引擎受損，法官認為有過失，...

殯葬紅包陋習已久 多依貪汙究辦

北市殯葬處爆發技工因燒庫錢收紅包的集體收賄案件，事實上，殯葬業的紅包陋習已久，過去曾發生縣市殯葬處員工收紅包為喪家插隊火...

