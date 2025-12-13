快訊

車主說「95加滿」...加油員卻誤加柴油 北基加油站要賠26萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

邱姓車主去年12月開車到北基加油站基隆二站加油，告知「95加滿」，但加油員誤加入柴油，造成車輛引擎受損，法官認為有過失，指加油島標示不夠明確，應該注意油品種類的正確性，如放置牌示等在消費者的車輛擋風玻璃前以確認油品種類，判決北基要賠車主26萬元維修費用。

基隆地院判決書指出，邱姓車主主張，去年12月17日開車到文化路「北基加油站基隆二站」加油，車輛應加95汽油，她亦告知「95加滿」，但加油員誤將「柴油」加入車輛造成引擎受損，她提出單據求償維修費用26萬1975元、車輛價值減損47萬5000萬元，合計73萬6975元。

北基加油站指出，據加油員陳述，車主當時將車停等在明顯標示「超級柴油」的柴油加油機前，加油員當下向她詢問「加柴油嗎?」她回覆「加滿」，並未否認或更正詢問內容，以市面上車輛品牌及款式繁多，實難以僅憑藉車輛品牌或車輛外觀判斷車輛應加汽油或柴油，已盡善良管理人的注意義務並無過失責任。

北基說，車主未於加油前核對油品種類，且加完油後立即交付發票，發票明確記載「超級柴油」，車主未核對發票，未盡即時檢查確認義務有過失。

法官審理指出，北基雖主張加油前有詢問「加柴油嗎？」車主回覆「加滿」，並未否認或更正內容，但未舉證。車主僅為消費者，北基提供服務時，應確保加油服務符合專業水準，包括油品種類的正確性。

法官表示，市面上加油站加錯油品屢屢發生，北基應有管理控制的標準化流程，例放置牌示等在消費者車輛擋風玻璃前，以確認油品種類，認定加油員有過失，應負侵權行為損害賠償責任，而北基為雇用人，應負連帶損害賠償責任，北基未建立管理控制的標準化流程，亦有過失，不得將過失全部加諸加油員身上。

法官還說，加油站加油機所在加油島，由車道入口方向看去，牌示寫「98無鉛」、「95無鉛」、「92無鉛」、「超柴」、「↙、↘」，消費者會認為加油機包括各種油品，無法苛求特別注意加油機標示的油品種類。

台灣區汽車修理工業同業公會鑑定指出，車輛價值減損多指車輛發生事故鈑件被破壞或嚴重變形經維修後的價格，加錯油非事故車，無法鑑定是否減損，法官認為此部分求償於法無據。

法官指加油島牌示寫「98無鉛」、「95無鉛」、「92無鉛」、「超柴」、「↙、↘」，消費者會認加油機包括上述各種油品，無法苛求消費者特別注意加油機標示的油品種類。記者游明煌／攝影
法官指加油島牌示寫「98無鉛」、「95無鉛」、「92無鉛」、「超柴」、「↙、↘」，消費者會認加油機包括上述各種油品，無法苛求消費者特別注意加油機標示的油品種類。記者游明煌／攝影

