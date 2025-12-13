車主說「95加滿」...加油員卻誤加柴油 北基加油站要賠26萬

邱姓車主去年12月開車到北基加油站基隆二站加油，告知「95加滿」，但加油員誤加入柴油，造成車輛引擎受損，法官認為有過失，指加油島標示不夠明確，應該注意油品種類的正確性，如放置牌示等在消費者的車輛擋風玻璃前以確認油品種類，判決北基要賠車主26萬元維修費用。

基隆地院判決書指出，邱姓車主主張，去年12月17日開車到文化路「北基加油站基隆二站」加油，車輛應加95汽油，她亦告知「95加滿」，但加油員誤將「柴油」加入車輛造成引擎受損，她提出單據求償維修費用26萬1975元、車輛價值減損47萬5000萬元，合計73萬6975元。

北基加油站指出，據加油員陳述，車主當時將車停等在明顯標示「超級柴油」的柴油加油機前，加油員當下向她詢問「加柴油嗎?」她回覆「加滿」，並未否認或更正詢問內容，以市面上車輛品牌及款式繁多，實難以僅憑藉車輛品牌或車輛外觀判斷車輛應加汽油或柴油，已盡善良管理人的注意義務並無過失責任。

北基說，車主未於加油前核對油品種類，且加完油後立即交付發票，發票明確記載「超級柴油」，車主未核對發票，未盡即時檢查確認義務有過失。

法官審理指出，北基雖主張加油前有詢問「加柴油嗎？」車主回覆「加滿」，並未否認或更正內容，但未舉證。車主僅為消費者，北基提供服務時，應確保加油服務符合專業水準，包括油品種類的正確性。

法官表示，市面上加油站加錯油品屢屢發生，北基應有管理控制的標準化流程，例放置牌示等在消費者車輛擋風玻璃前，以確認油品種類，認定加油員有過失，應負侵權行為損害賠償責任，而北基為雇用人，應負連帶損害賠償責任，北基未建立管理控制的標準化流程，亦有過失，不得將過失全部加諸加油員身上。

法官還說，加油站加油機所在加油島，由車道入口方向看去，牌示寫「98無鉛」、「95無鉛」、「92無鉛」、「超柴」、「↙、↘」，消費者會認為加油機包括各種油品，無法苛求特別注意加油機標示的油品種類。