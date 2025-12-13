謝幸恩稱檢察官追問政治關聯 北檢：誤導視聽

中央社／ 台北12日電

北檢偵辦政壇偷拍案等，被告謝幸恩指檢方一再追問政治關聯；北檢表示，相關說法有誤導視聽之虞，北檢辦案無預設立場，秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」客觀中立態度。

遭指涉政壇偷拍集團案的台灣民眾黨主席黃國昌遭告發涉違反國家安全法等罪，台灣台北地方檢察署昨天以被告身分傳喚林姓攝影及前中央通訊社記者謝幸恩，訊後都請回。

北檢今天發布新聞稿表示，承辦檢察官開始訊問謝幸恩前，就先詢問精神狀況如何，是否可接受訊問，經謝幸恩表示可以後才開始訊問程序，故謝幸恩身心狀況無不適合訊問情形。

北檢說，訊問過程中，謝幸恩數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官都准許，以照料謝幸恩身心需求，並充分保障謝幸恩辯護依賴權。

北檢表示，檢察官訊問謝幸恩的問題及要求，都與案情有關且為必須釐清事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，辯護律師也全程在場，都無異議。

北檢說，北檢偵辦案件無預設立場，秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

謝幸恩透過社群媒體表示，昨天訊問中身體極度不適，多次提休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到想要的方向，接著提一些要求，但她拒絕、沒配合，那些要求與案件沒任何關係，「我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。」

她說，她反覆自問，司法與政治為追殺黃國昌，「真的值得傷害這麼多人嗎？」

北檢 檢察官 證據 黃國昌 國家安全 謝幸恩 社群媒體

