北市殯爆技工集體收賄 替喪家多燒庫錢 1羈押 4交保

廉政署偵辦台北市政府殯葬處人員護航葬儀業者收受庫錢紅包，昨天搜索約談多人到案，晚間將殯儀館職員胡美芳（圖）移送北檢複訊。記者許正宏／攝影

廉政署接獲檢舉，指台北市立殯儀館（現稱懷愛館）5名技工集體向禮儀業者收賄，利用燒庫錢時收取紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫錢。廉政署前天搜索、約談17人到案，台北地檢署認為，女主嫌胡舋之涉犯違背職務收賄罪，且有串滅證之虞，聲押禁見獲准。

另4名技工胡美芳（胡舋之胞妹）、謝翁銓、陳振源、陳政何各以10萬元交保。胡美芳因手機被查扣，聯繫不上親友湊保金，最後改限制住居；檢方同步約談9家禮儀業者，除行賄情節較重的陳致成20萬交保，其他包括黃士育、廖國榮、吳盈杰、張麗芳、王柏鈞、林加等人均3萬交保。

依規定，每日每位亡者焚燒庫錢以20包為限，違者依北市殯葬管理自治條例裁處。不過，依習俗，庫錢相當於亡者在陰間的財庫，家屬都希望往生者能多帶些錢上路，禮儀公司會依家屬請託，塞紅包給燒庫錢的技工，讓家屬得以安心。

殯儀館職員與禮儀業者勾結的「紅包文化」及陋規由來已久，檢方多年來也查獲多起案件，但紅包陋習仍時有所聞。

檢廉調查，收賄者隸屬殯葬處的技工與工友，均在懷愛館任職，他們涉於2023年間，以直接或間接方式向9家禮儀公司收賄，協助亡者家屬多燒庫錢，違反貪汙治罪條例之違背職務行收賄罪。

過去北市立第一、第二殯儀館曾爆集體收賄弊案，化妝室多名技工、工友向多家殯葬業者收取1000至2000元的紅包，甚至為1名日籍往生者遺體進行防腐作業時，也索討2000元紅包。