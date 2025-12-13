聽新聞
0:00 / 0:00

北市殯爆技工集體收賄 替喪家多燒庫錢 1羈押 4交保

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

<a href='/search/tagging/2/廉政署' rel='廉政署' data-rel='/2/208695' class='tag'><strong>廉政署</strong></a>偵辦台北市政府<a href='/search/tagging/2/殯葬處' rel='殯葬處' data-rel='/2/228028' class='tag'><strong>殯葬處</strong></a>人員護航葬儀業者收受庫錢<a href='/search/tagging/2/紅包' rel='紅包' data-rel='/2/110614' class='tag'><strong>紅包</strong></a>，昨天搜索約談多人到案，晚間將<a href='/search/tagging/2/殯儀館' rel='殯儀館' data-rel='/2/166486' class='tag'><strong>殯儀館</strong></a>職員胡美芳（圖）移送北檢複訊。記者許正宏／攝影
廉政署偵辦台北市政府殯葬處人員護航葬儀業者收受庫錢紅包，昨天搜索約談多人到案，晚間將殯儀館職員胡美芳（圖）移送北檢複訊。記者許正宏／攝影

廉政署接獲檢舉，指台北市立殯儀館（現稱懷愛館）5名技工集體向禮儀業者收賄，利用燒庫錢時收取紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫錢。廉政署前天搜索、約談17人到案，台北地檢署認為，女主嫌胡舋之涉犯違背職務收賄罪，且有串滅證之虞，聲押禁見獲准。

另4名技工胡美芳（胡舋之胞妹）、謝翁銓、陳振源、陳政何各以10萬元交保。胡美芳因手機被查扣，聯繫不上親友湊保金，最後改限制住居；檢方同步約談9家禮儀業者，除行賄情節較重的陳致成20萬交保，其他包括黃士育、廖國榮、吳盈杰、張麗芳、王柏鈞、林加等人均3萬交保。

依規定，每日每位亡者焚燒庫錢以20包為限，違者依北市殯葬管理自治條例裁處。不過，依習俗，庫錢相當於亡者在陰間的財庫，家屬都希望往生者能多帶些錢上路，禮儀公司會依家屬請託，塞紅包給燒庫錢的技工，讓家屬得以安心。

殯儀館職員與禮儀業者勾結的「紅包文化」及陋規由來已久，檢方多年來也查獲多起案件，但紅包陋習仍時有所聞。

檢廉調查，收賄者隸屬殯葬處的技工與工友，均在懷愛館任職，他們涉於2023年間，以直接或間接方式向9家禮儀公司收賄，協助亡者家屬多燒庫錢，違反貪汙治罪條例之違背職務行收賄罪。

過去北市立第一、第二殯儀館曾爆集體收賄弊案，化妝室多名技工、工友向多家殯葬業者收取1000至2000元的紅包，甚至為1名日籍往生者遺體進行防腐作業時，也索討2000元紅包。

殯儀館 廉政署 紅包 收賄 殯葬處 殯葬管理

延伸閱讀

喜宴最強嘉賓！陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

北市殯儀館爆「燒庫錢」集體收賄 屬這個生肖要燒最多

殯葬處技工涉收賄 蔣萬安允研議調整燒庫錢上限

燒庫錢爆集體收賄 北市殯葬處：主動發掘掌握移廉政署調查

相關新聞

北市殯爆技工集體收賄 替喪家多燒庫錢 1羈押 4交保

廉政署接獲檢舉，指台北市立殯儀館（現稱懷愛館）5名技工集體向禮儀業者收賄，利用燒庫錢時收取紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫...

殯葬紅包陋習已久 多依貪汙究辦

北市殯葬處爆發技工因燒庫錢收紅包的集體收賄案件，事實上，殯葬業的紅包陋習已久，過去曾發生縣市殯葬處員工收紅包為喪家插隊火...

桃園遭嗆追打學生 客運司機認罪願道歉

桃園客運學生專車劉姓司機今年10月不滿黃姓學生嗆聲「這輩子就這樣了」，下車毆打對方成傷，不僅丟了工作，還被起訴傷害罪及求...

前記者偵訊請回…發聲明稱「司法與政治追殺黃國昌」 北檢：無預設立場

民眾黨主席黃國昌日前被爆養狗仔集團跟拍綠營政治人物，民進黨立委王義川提告黃國昌等7人涉國安法等案。台北地檢署昨約談中央社...

林穎孟家暴案控「不是有錢就可施暴」 前夫林致光反擊：編造故事

綽號「甜心議員」的台北市前市議員林穎孟控訴遭前誠泰少東林致光家暴，台北地院今天開庭勘驗影片，林穎孟、林致光都出庭；林致光...

傅崐萁控綠營買媒體攻擊遭求償200萬 想傳媒體高層的「她」出庭作證

國民黨立院黨團總召傅崐萁今年2月指控民進黨中央黨部編列預算買新聞攻擊，民進黨認為名譽權受損，提告求償200萬元與刊登勝訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。