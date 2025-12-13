桃園遭嗆追打學生 客運司機認罪願道歉

失控暴打學生的桃客前學生專車劉姓司機，昨天在桃園地院準備程序庭認罪，希望有當面道歉機會。記者陳恩惠／攝影

桃園客運學生專車劉姓司機今年10月不滿黃姓學生嗆聲「這輩子就這樣了」，下車毆打對方成傷，不僅丟了工作，還被起訴傷害罪及求處重刑；桃園地院昨天開準備庭，劉認罪並希望當面道歉，黃姓學生的律師則說願意協商，對量刑的意見視調解情況而定。

今年10月22日傍晚，劉姓司機質疑一名上車學生投的車資不足額，要求對方點清楚，但由於錢已經落入集裝箱，難以辨識，對方最後選擇下車並將此事稟報校方處理；同車的黃姓學生聽聞同學被刁難，在桃園區中山、中平路口下車時回頭嗆劉男「連錢都不會數，這輩子就這樣了」，遭劉追下車暴揍，鼻骨骨折，身體挫傷。

準備庭上，劉男坦承犯行，主張已深切悔悟，想當面向黃姓學生道歉及彌補損害和解，盼法院給他自新機會，從輕量刑或宣告緩刑；黃姓學生昨天未到庭，委任律師則在準備庭後遞交附帶民事求償訴狀。該律師表示，原則上可考慮協商，對劉男的量刑建議則有待雙方調解後決定。

另外，由於劉男時任桃客司機，黃生的律師希望法院調解能一併通知桃客參與；法官同意後，諭知全案26日上午9時30分先行調解，結束再進行審理程序。