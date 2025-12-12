前記者偵訊請回…發聲明稱「司法與政治追殺黃國昌」 北檢：無預設立場

民眾黨主席黃國昌日前被爆養狗仔集團跟拍綠營政治人物，民進黨立委王義川提告黃國昌等7人涉國安法等案。台北地檢署昨約談中央社前記者謝幸恩，檢察官複訊後請回。謝幸恩今發聲明指，檢方一再追問「政治關聯」「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？ 」對此，北檢表示內容有誤導視聽之虞，強調無預設立場。

謝幸恩今聲明內容提及「我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯」他回到家後反覆問自己「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？ 」

檢方表示，承辦檢察官在開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問。

檢方指出，訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

檢方強調，檢察官訊問謝姓被告的問題及要求，均與案情有關，且為必須釐清事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。北檢偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

謝幸恩聲明如下：

我是謝幸恩。 昨天的經歷，我希望親自向大家說明。 在訊問過程中，我聽見這些話，因偵查不公開不便說，然而，這段期間，我反覆生病，身心狀況一直不太好。 昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。 我拒絕了。 我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。 我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。 回到家後，我幾乎整夜未眠。 我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。 我反覆問自己： 司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？ 最後，我要向昨天在現場的媒體前輩們說聲謝謝。 你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。 也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了。 謝謝大家願意聽我說這段話。 謝幸恩