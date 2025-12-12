快訊

林穎孟家暴案控「不是有錢就可施暴」 前夫林致光反擊：編造故事

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

綽號「甜心議員」的台北市前市議員林穎孟控訴遭前誠泰少東林致光家暴，台北地院今天開庭勘驗影片，林穎孟、林致光都出庭；林致光否認犯罪，林穎孟反駁如沒有家暴怎會有保護令？合議庭審結，訂2025年1月9日宣判。

法官開庭勘驗的影片，是林穎孟2023年9月15日所拍攝提供，地點在家中，躺在床上休息的林穎孟與身著居家短褲的林致光互罵、並拉扯棉被。

林穎孟表示，有家暴是確實的事，否則怎會有長達2年且到現在都還有效的保護令，她不懂為何林致光一直在抹黑她；林穎孟說，不是有錢就可以施暴，當時，林致光搶了她手機還推她，導致她跌坐在地，正在錄影的手機也掉在地上。

林致光反擊說，根本沒有家暴的事，一切都是林穎孟編造出來的故事，是林女自己沒拿穩手機掉在地上，否認搶手機動粗。

林致光還說，結婚登記完才1個月，林穎孟沒經過他同意偷錄音，3年來對他提6個官司，其中5個不起訴，目前還有夫妻財產分配訴訟在進行，林穎孟不斷喊價提高金額，從200萬元喊到現在的5000萬元。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

前誠泰銀少東林致光（中）。圖／聯合報系資料照片
前誠泰銀少東林致光（中）。圖／聯合報系資料照片
台北市前議員林穎孟。圖／聯合報系資料照片
台北市前議員林穎孟。圖／聯合報系資料照片

