傅崐萁控綠營買媒體攻擊遭求償200萬 想傳媒體高層的「她」出庭作證

國民黨立院黨團總召傅崐萁今年2月指控民進黨中央黨部編列預算買新聞攻擊，民進黨認為名譽權受損，提告求償200萬元與刊登勝訴啟示的費用，台北地方法院今開庭，傅崐萁委任律師向法院聲請傳喚三立電視新聞部副總經理白舒樺作證。

傅崐萁2月26日在立法院記者會發表「國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又有預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊怎樣的置入性行銷，當然傅崐萁一向都是第一名」、「這個中央黨部接到的訊息，包括要買廣播電台，本人也有收到綠媒自己來承認，說這個就是民進黨中央黨部下的，下的預算要做完完全全重傷委員的攻擊」。

民進黨指出，傅崐萁發表未經任何查證言論，不實指控民進黨花錢置入行銷買媒體攻擊他，造成名譽權受損，提告求償200萬元、刊登勝訴啟示的費用。

台北地院今開庭，雙方均委由訴訟代理人出庭，傅崐萁委任律師指出，傅稱受到媒體攻擊，並非主觀臆測，是有媒體管理人士告知傅，所散布的新聞報導是執政黨編列預算做的專案，因此傅想要釐清專案是什麼，並提出傅與白舒樺的對話紀錄截圖佐證，並聲請傳喚白舒樺出庭作證。

法官問及對話紀錄與傅發表言論的關聯為何？傅崐萁律師表示，對話中傅傳送一段三立電視晚間新聞的段落，並說「剛好就好了吧」，新聞稱民進黨4名九合一大選的候選人組成「退黑激素」連線，「黑」是指黑金家族，並指傅就是其中一黑，此則新聞就是攻擊傅的，這就是傅發言的主要來源。