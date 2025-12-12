聽新聞
遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉
桃客學生專車今年10月22日晚搭載高中生，因投幣起爭執，挺同學的黃生下車回嗆「連錢都不會數，這輩子就這樣了」，劉姓司機暴怒棄車追打釀黃生鼻骨骨折挫傷，遭桃檢依傷害罪起訴並求重刑，桃園地院今行準備程序，劉當庭認罪並想當面道歉，法院排定二周後調解。
法官黃弘宇在準備程序前，確認劉姓司機個資的人別訊問後，隨即問他針對起訴內容認不認罪，劉男表示承認檢察官起訴書所指犯罪事實與罪名，辯護人也代為表示，已提出書狀表達意見。
辯護人說，劉姓被告於偵查及法院階段皆自白認罪，顯見已深切悔悟，請求法院適用刑法第57條及第59條規定，綜合一切情狀，予以從輕量刑或緩刑宣告給予被告自新機會，且因本案檢方起訴速度較快，導致被告於案發後，無法立即與被害學生和解，被告起訴後也自行具狀，主動積極表達想彌補損害的意願。
辯護人說明，儘管被告有意願親自向被害學生道歉，但考量到個人資料保護法相關規定及學生的意願等因素，因此告知暫時不宜貿然進行實質道歉為宜，請求法院擬定調解期日，讓雙方就本案犯罪事實達成和解或調解，盡快恢復平靜的生活。
黃姓學生因課業無法到庭，委任的張姓告訴代理人表示，若被告表現出誠意，原則上可考慮調解協商，庭訊後將遞狀附帶民事求償，至於對被告量刑的建議，將視雙方調解的情況決定，另由於被告當時為桃園客運的司機，告訴方特別請求法院安排調解時，應一併通知被告雇主共同參與調解程序；當庭獲法官同意會通知被告及其時任僱用人參與調解。
由於劉姓司機和辯護人一直表達想當面向黃生致歉之意，法官建議，若下次調解時，黃生仍無法到場，被告可以準備書面道歉資料，由代理人轉交，法官諭知，排定於本月26日上午9時30分先行調解，上午10時30分隨即進行審理程序，法院預計若雙方調解順利，本案當日進行言詞辯論即可結束。
