快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

影／喝了保力達B休息4小時後開車上路 沒開大燈遭警攔停酒駕送辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

36歲孫姓男子日前下午飲用保力達B，晚間6時許駕車行經台北市南港路一段，卻因車輛沒有開大燈，遭南港警方攔下提醒；警方聞到他身上有濃重酒味，酒測後發現數值高達每公升0.5毫克，孫男因此被當場逮捕依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

警方指出，上個月南港員警晚間巡邏時，發現一輛小客車沒有開啟大燈行駛，有危害道路行駛安全之虞，立即將攔停車輛打算提醒，不料孫姓駕駛降下車窗，員警發現就聞到身他上散發濃厚酒氣，且眼神渙散，對駕駛實施酒測，酒測值高達0.5MG/L。

孫男表示，當天下午2時許飲用保力達B完畢後，就在路旁直接休息，等到晚間6時許，以為休息時間已足夠就開車返家，沒想到一上路就因為沒開啟大燈遭警方查獲酒駕公危，全案訊後將駕駛依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南港員警對孫男實施酒測及權利告知畫面。記者廖炳棋／翻攝
南港員警對孫男實施酒測及權利告知畫面。記者廖炳棋／翻攝
孫姓男子駕駛車輛忘開大燈遭警方攔查。記者廖炳棋／翻攝
孫姓男子駕駛車輛忘開大燈遭警方攔查。記者廖炳棋／翻攝

酒測 公共 酒駕

延伸閱讀

影／毒駕衝撞老翁救人捲車底不治 家屬慟：修法嚴懲毒酒駕

桃園八德男酒駕積欠罰鍰近118萬 執行署桃園分署這次不討錢改做這事

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

獨／歌手邱軍酒駕釀死控媒體公審不想國民審判 法官駁回：新聞自由

相關新聞

影／賣淫集團成家族事業旗下15妓 子女至泰選妃安排入台住家裡

苗栗警分局日前接獲檢舉，轄內有不法集團引進外籍女子從事陪酒與性交易非法行為，結合縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案...

上市公司中纖假買肉出借2億 董事長300萬交保、電子監控防逃

桃園地檢署追查肉商林宏恩吸金30億元詐欺取財案，發現上市公司中國人造纖維股份有限公司（1718）虛構代購肉品，提供通緝犯...

憲兵活活掐死同袍女友...犯後2度性侵屍體 最高法院判無期徒刑定讞

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位女友欲分手，情緒失控掐死女方，更在犯後兩度性侵遺體，並冒充女友回覆訊息給家人，最高法...

立委羅明才辦公室主任、民進黨前主委「以罷制罷」 抄名冊冒名起訴

罷免民進黨新北市議員陳乃瑜團隊「除瑜回收」遭告發偽造罷免提議書，台北地檢署查出立委羅明才服務處主任劉時郡、林姿仱涉擬定「...

影／喝了保力達B休息4小時後開車上路 沒開大燈遭警攔停酒駕送辦

36歲孫姓男子日前下午飲用保力達B，晚間6時許駕車行經台北市南港路一段，卻因車輛沒有開大燈，遭南港警方攔下提醒；警方聞到...

高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

高雄一名民進黨支持者林姓男子因不滿街頭出現要罷免民進黨立委許智傑、黃捷的連署攤位，竟當場辱罵連署志工並恫稱「我有槍今天就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。