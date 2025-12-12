影／喝了保力達B休息4小時後開車上路 沒開大燈遭警攔停酒駕送辦

36歲孫姓男子日前下午飲用保力達B，晚間6時許駕車行經台北市南港路一段，卻因車輛沒有開大燈，遭南港警方攔下提醒；警方聞到他身上有濃重酒味，酒測後發現數值高達每公升0.5毫克，孫男因此被當場逮捕依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

警方指出，上個月南港員警晚間巡邏時，發現一輛小客車沒有開啟大燈行駛，有危害道路行駛安全之虞，立即將攔停車輛打算提醒，不料孫姓駕駛降下車窗，員警發現就聞到身他上散發濃厚酒氣，且眼神渙散，對駕駛實施酒測，酒測值高達0.5MG/L。

孫男表示，當天下午2時許飲用保力達B完畢後，就在路旁直接休息，等到晚間6時許，以為休息時間已足夠就開車返家，沒想到一上路就因為沒開啟大燈遭警方查獲酒駕公危，全案訊後將駕駛依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康