高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

高雄一名民進黨支持者林姓男子因不滿街頭出現要罷免民進黨立委許智傑、黃捷的連署攤位，竟當場辱罵連署志工並恫稱「我有槍今天就把你打掉」，高雄地方法院審理後，依違反選罷法判他2個月有期徒刑並褫奪公權1年。

判決書指出，這名林姓男子今年2月11日下午在鼓山區內惟黃昏市場前，遇上連署罷免許智傑及黃捷的「雙罷劫」罷免連署志工，他竟上前恫嚇連署志工「你這紅色媒體，X你娘，今天我一人一支槍先把你們打掉」、「我如果有槍我今天就把你打掉」、「你還在這罷免許智傑、黃捷要罷免三小？」。

林男在連署攤位前脅迫妨害連署進行，並恐嚇「雙罷劫」連署志工、不斷飆罵髒話，因此干擾罷免案提議進行得逞，當場就讓現場罷免連署志工報警向員警求助，將林男送辦。

高雄地方法院審理時，林男對犯行坦承不諱。法官認為，選舉、罷免制度是民主政治重要基石，林男卻僅因政治立場不同，就以脅迫手段妨害他人徵求罷免提議的法定權利，不僅妨害他人自由，更傷害民主憲政運作。