高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名民進黨支持者林姓男子因不滿街頭出現要罷免民進黨立委許智傑黃捷的連署攤位，竟當場辱罵連署志工並恫稱「我有槍今天就把你打掉」，高雄地方法院審理後，依違反選罷法判他2個月有期徒刑並褫奪公權1年。

判決書指出，這名林姓男子今年2月11日下午在鼓山區內惟黃昏市場前，遇上連署罷免許智傑及黃捷的「雙罷劫」罷免連署志工，他竟上前恫嚇連署志工「你這紅色媒體，X你娘，今天我一人一支槍先把你們打掉」、「我如果有槍我今天就把你打掉」、「你還在這罷免許智傑、黃捷要罷免三小？」。

林男在連署攤位前脅迫妨害連署進行，並恐嚇「雙罷劫」連署志工、不斷飆罵髒話，因此干擾罷免案提議進行得逞，當場就讓現場罷免連署志工報警向員警求助，將林男送辦。

高雄地方法院審理時，林男對犯行坦承不諱。法官認為，選舉、罷免制度是民主政治重要基石，林男卻僅因政治立場不同，就以脅迫手段妨害他人徵求罷免提議的法定權利，不僅妨害他人自由，更傷害民主憲政運作。

不過林男在犯案被告後，坦承是因為一時失慮才會做出如此行為，選擇與雙罷劫連署志工達成調解，也獲得連署志工原諒、撤告公然侮辱，法官也考量林男並無前科，因此依違反公職人員選舉罷免法判他有期徒刑2月、緩刑2年，緩刑期間須交付保護管束並接受2場法治教育，另宣告褫奪公權1年。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

