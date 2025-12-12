影／賣淫集團成家族事業旗下15妓 子女至泰選妃安排入台住家裡

苗栗警分局日前接獲檢舉，轄內有不法集團引進外籍女子從事陪酒與性交易非法行為，結合縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組布線，查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

全案由苗栗檢方指揮偵辦，歷經數月蒐證，日前見時機成熟，向苗栗地方法院聲請搜票，成功破獲以江姓男子為首的非法色情集團，查扣疑似不法所得20多萬元、監視器主機、煙彈80多顆及作案用手機，訊後江嫌等3人依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，非法泰籍女子由移民署收容及遣返。

警方調查，江姓男子成立娛樂傳播公司並與子女共同經營，採用一條龍模式引進泰籍女子，江男的兒子更親赴泰國「選妃」，由他的泰籍女友利用臉書等網路社群召募涉世未深泰籍年輕女子，再由江男的女兒代購機票安排泰國女子以免簽證方式來台觀光，入境後即由江男指派專車載至家中居住。

江姓男子平時前往苗栗市各視聽伴唱場所發送名片，並經營LINE社群廣發花名冊，供尋芳客按圖消費，泰女坐檯陪酒，江男從中抽取佣金，並鼓吹、誘使缺錢的泰籍女子從事性交易，以從中賺取更多暴利，估計此集團每月不法獲利近百萬元。