快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賣淫集團成家族事業旗下15妓 子女至泰選妃安排入台住家裡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗警分局日前接獲檢舉，轄內有不法集團引進外籍女子從事陪酒與性交易非法行為，結合縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組布線，查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

全案由苗栗檢方指揮偵辦，歷經數月蒐證，日前見時機成熟，向苗栗地方法院聲請搜票，成功破獲以江姓男子為首的非法色情集團，查扣疑似不法所得20多萬元、監視器主機、煙彈80多顆及作案用手機，訊後江嫌等3人依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，非法泰籍女子由移民署收容及遣返。

警方調查，江姓男子成立娛樂傳播公司並與子女共同經營，採用一條龍模式引進泰籍女子，江男的兒子更親赴泰國「選妃」，由他的泰籍女友利用臉書等網路社群召募涉世未深泰籍年輕女子，再由江男的女兒代購機票安排泰國女子以免簽證方式來台觀光，入境後即由江男指派專車載至家中居住。

江姓男子平時前往苗栗市各視聽伴唱場所發送名片，並經營LINE社群廣發花名冊，供尋芳客按圖消費，泰女坐檯陪酒，江男從中抽取佣金，並鼓吹、誘使缺錢的泰籍女子從事性交易，以從中賺取更多暴利，估計此集團每月不法獲利近百萬元。

苗栗警分局表示，政府提供新南向國家以免簽證入出境我國制度立意良善，但不容許非法集團牟利與剝削他人，呼籲業者切勿心存僥倖從事媒介非法色情行為，警方將持續與移民署密切合作，強化跨境犯罪打擊力道，守護社會治安與台灣國際形象。

苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警方會同縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案小組，布線查獲66歲江姓男子為首的非法色情集團及旗下泰籍女子15人，全案依違反妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

移民署 賣淫 泰國

延伸閱讀

影／泰籍女學生賣淫...人蛇集團主嫌納為女友 大賺同鄉皮肉錢

政務官親屬赴陸探親改三親等形同限縮 移民署：保護公務員人身安全

女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

台南護膚店涉經營「泰籍選妃」應召站 警蒐證查獲

相關新聞

影／賣淫集團成家族事業旗下15妓 子女至泰選妃安排入台住家裡

苗栗警分局日前接獲檢舉，轄內有不法集團引進外籍女子從事陪酒與性交易非法行為，結合縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊組成專案...

上市公司中纖假買肉出借2億 董事長300萬交保、電子監控防逃

桃園地檢署追查肉商林宏恩吸金30億元詐欺取財案，發現上市公司中國人造纖維股份有限公司（1718）虛構代購肉品，提供通緝犯...

憲兵活活掐死同袍女友...犯後2度性侵屍體 最高法院判無期徒刑定讞

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位女友欲分手，情緒失控掐死女方，更在犯後兩度性侵遺體，並冒充女友回覆訊息給家人，最高法...

立委羅明才辦公室主任、民進黨前主委「以罷制罷」 抄名冊冒名起訴

罷免民進黨新北市議員陳乃瑜團隊「除瑜回收」遭告發偽造罷免提議書，台北地檢署查出立委羅明才服務處主任劉時郡、林姿仱涉擬定「...

影／喝了保力達B休息4小時後開車上路 沒開大燈遭警攔停酒駕送辦

36歲孫姓男子日前下午飲用保力達B，晚間6時許駕車行經台北市南港路一段，卻因車輛沒有開大燈，遭南港警方攔下提醒；警方聞到...

高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

高雄一名民進黨支持者林姓男子因不滿街頭出現要罷免民進黨立委許智傑、黃捷的連署攤位，竟當場辱罵連署志工並恫稱「我有槍今天就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。