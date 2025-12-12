快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

網傳「遠距關懷專員」招募 移民署急澄清：非官方訊息勿受騙

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

近日網路出現以「移民署新住民服務中心」名義張貼的「遠距關懷專員招募」廣告，聲稱只要透過電話聊天即可輕鬆獲取報酬，移民署今發布新聞稿澄清，相關訊息並非該署或委外單位所發布，呼籲民眾提高警覺，避免受騙。

移民署指出，該則招募訊息由「巨捷獵才顧問有限公司」刊登，內容強調「彈性兼職」、「輕鬆賺錢」等字眼，手法與常見不實求職訊息相近，與政府機關正常招募流程明顯不符，民眾若接觸到類似訊息，務必多方查證，不要因高報酬、低門檻的吸引話術而上當。

移民署說強調，若民眾有求職需求，應透過合法人力銀行或政府公開招募平台，以保障自身權益。移民署並提醒，任何以政府名義招募人員的資訊，如有疑慮，可直接向機關查詢，避免遭不法業者利用。

移民署說該廣告是假求職<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>，呼籲民眾勿上當。記者翁至成／翻攝
移民署說該廣告是假求職詐騙，呼籲民眾勿上當。記者翁至成／翻攝
移民署說該廣告是假求職詐騙，呼籲民眾勿上當。記者翁至成／翻攝
移民署說該廣告是假求職詐騙，呼籲民眾勿上當。記者翁至成／翻攝

移民署 報酬 求職 詐騙

延伸閱讀

影／泰籍女學生賣淫...人蛇集團主嫌納為女友 大賺同鄉皮肉錢

政務官親屬赴陸探親改三親等形同限縮 移民署：保護公務員人身安全

女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

陸配錢麗宣揚武統台灣等言論 移民署：已自行出境

相關新聞

網傳「遠距關懷專員」招募 移民署急澄清：非官方訊息勿受騙

近日網路出現以「移民署新住民服務中心」名義張貼的「遠距關懷專員招募」廣告，聲稱只要透過電話聊天即可輕鬆獲取報酬，移民署今...

桃園婦人要解定存千萬元投資虛擬幣 警點醒網友是詐團

桃園市62歲范姓婦人日前到龍潭區的銀行要解除美金35萬元定存，行員關懷提問，發現她準備全數投資虛擬貨幣，覺得不單純，通報...

詐團專攻臉書 被害女被騙「求助臉書」竟再遭假律師剝皮

雲林縣警方今宣布偵破一組織嚴密的假投資詐騙集團，該集團鎖定臉書用戶，透過虛假交友並誘騙至Line投資社團，以投資泰達幣手...

太子集團在台「現金流」成員 王俊國收押

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉替太子集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付陸籍高階幹部...

太子集團「三把手」吳逸先 4豪華遊艇洗錢

太子集團跨國洗錢案，台北地檢署查出集團「三把手」吳逸先涉購置四台豪華遊艇洗錢，遊艇登記在香港博高公司名下，吳的胞姊吳宜家...

合作共同圍堵詐騙 刑事局統計Meta近一年下架涉詐廣告逾11萬則

行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，根據刑事警察局統計，自去年8月至今年11月，已通報Met...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。