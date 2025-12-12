網傳「遠距關懷專員」招募 移民署急澄清：非官方訊息勿受騙

近日網路出現以「移民署新住民服務中心」名義張貼的「遠距關懷專員招募」廣告，聲稱只要透過電話聊天即可輕鬆獲取報酬，移民署今發布新聞稿澄清，相關訊息並非該署或委外單位所發布，呼籲民眾提高警覺，避免受騙。

移民署指出，該則招募訊息由「巨捷獵才顧問有限公司」刊登，內容強調「彈性兼職」、「輕鬆賺錢」等字眼，手法與常見不實求職訊息相近，與政府機關正常招募流程明顯不符，民眾若接觸到類似訊息，務必多方查證，不要因高報酬、低門檻的吸引話術而上當。