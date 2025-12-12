上市公司中纖假買肉出借2億 董事長300萬交保、電子監控防逃

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園地檢署追查肉商林宏恩吸金30億元詐欺取財案，發現上市公司中國人造纖維股份有限公司（1718）虛構代購肉品，提供通緝犯林宏恩掌控的貿易公司近2億元借款，檢調昨兵分六路發動搜索，約談董事長王貴賢等5名被告及3名證人，今晨複訊後，王等3人分別以300萬、50萬元交保、境管並科技監控

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，企業犯罪專組檢察官郭法雲偵辦中纖公司涉嫌違反公開發行公司資金貸與規範，疑以購買原裝骨腿等肉品為名，與林宏恩掌控的日曜聯合貿易公司進行假代購交易，再由同為林宏恩掌控的興合鑫國際貿易公司承接款項，讓資金以貨款名義流出，整體交易金額接近2億元，結構完整，涉嫌以商業交易掩護資金不法移轉。

調查局台北市調查處昨持法院核發搜索票，前往中纖公司位於北市新生南路的辦公室及中纖公司70歲負責人王貴賢、52歲董事長林姓女特助、日曜聯合公司登記負責人49歲郭政瓏等人處所，並約談包括王貴賢、林姓特助及郭男等5名被告及3名證人，釐清資金往來及會計憑證製作情形。

檢察官郭法雲今天清晨4時完成複訊後，認定王貴賢、林女及郭男等涉犯行使業務登載不實文書、背信，商業會計法不實憑證、洗錢防制法洗錢，以及證券交易法使公司不利益交易、特別背信等罪，罪嫌重大但無羈押必要。

檢察官諭令王貴賢以300萬元交保，限制出境、出海及施以科技設備監控；郭政瓏50萬元具保同樣限制出境出海及科技監控；林姓女特助50萬元具保，其他2名被告則均受限制出境與出海，後續將持續追查資金流向及相關涉案人責任。

上市公司中纖（1718）昨天遭桃園地檢署指揮台北市調處搜索後，於傍晚5時餘發布重大訊息。圖／擷取自台灣證券交易所
桃園地檢署偵辦上市公司中纖（1718）涉假交易真借貸案，檢察官漏夜複訊後，諭令中纖董事長王貴賢以300萬元交保、境管及科技監控，日曜聯合公司掛名負責人郭政瓏50萬、境管及科技監控，林姓董事長特助50萬交保，其餘2被告境管。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署偵辦上市公司中纖（1718）涉假交易真借貸案，檢察官漏夜複訊後，諭令中纖董事長王貴賢以300萬元交保、境管及科技監控，日曜聯合公司掛名負責人郭政瓏50萬、境管及科技監控，林姓董事長特助50萬交保，其餘2被告境管。記者陳恩惠／攝影
