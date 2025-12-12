快訊

立委羅明才辦公室主任、民進黨前主委「以罷制罷」 抄名冊冒名起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

罷免民進黨新北市議員陳乃瑜團隊「除瑜回收」遭告發偽造罷免提議書，台北地檢署查出立委羅明才服務處主任劉時郡、林姿仱涉擬定「以罷制罷」策略，透過民進黨新店區黨部前主委吳春美指示兒媳抄寫名冊，及多名里長等人偽造提議人名冊。檢方今偵結，依非法利用個人資料罪嫌起訴劉等3人。

全案源於，網紅四叉貓劉宇今年3月20日在民眾黨柯文哲涉京華城案開庭期間，至台北地檢署告發「除瑜回收」罷免提議書疑似偽造。此罷免案今年5月停止罷免行動。北檢立案向中選會、新北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，「筆跡鑑定」發現部分提議人確有遭冒名提議。

起訴指出，立委羅明才服務處主任劉時郡、林姿仱，為因應羅明才面臨罷免提議案，今年2月中旬擬定「以罷制罷」策略，對新北市議員陳乃瑜進行第一階段提議罷免程序，劉時郡、林姿仱透過里長等人提供的個人資料，今年2月15至19日間，涉在羅明才新店服務處抄寫至提議人名冊。

檢方查出，吳春美原本是民進黨新店區黨部主委，因黨內議員初選失利，曾經林姿仱協助曝光、露臉，以延續政治生命，因此「償還人情」今年2月18日至21日向林姿仱取得1千份空白提議人名冊，涉指示兒子、兒媳等6人抄寫水利會會員名冊等6百多份提議書名冊，吳涉自行偽造83份，並繳回服務處。

檢方認定，劉時郡、林姿仱、吳春美涉偽造文書及違反個資法，從重依非法利用個人資料罪嫌起訴。3人在偵查最終坦承犯行表示悔意，如審理中自白犯行，建請減輕其刑。

立委羅明才服務處繆姓助理、陳姓助理，及新北市新店區復興里長劉洪珠、中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃，涉共抄寫86份個人資料至提議人名冊，5人緩起訴處分1年，支付公庫5萬至15萬元。

吳春美的兒子、兒媳等6人緩起訴處分1年，支付公庫1萬至3萬元。罷免案領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰，及新店區福民里長盧浩賢等3人，未抄寫提議人名冊，罪嫌不足獲不起訴處分。

新北市議員陳乃瑜成為新北首個被進行罷免議員，罷團5月間宣布已宣布停止罷免行動。圖／聯合報系資料照片
新北市議員陳乃瑜成為新北首個被進行罷免議員，罷團5月間宣布已宣布停止罷免行動。圖／聯合報系資料照片
罷免新北市議員陳乃瑜罷團「除瑜回收」領銜人曾濬，在臉書發表聲明宣布即刻停止連署活動。圖／翻攝除瑜回收｜罷免陳乃瑜臉書
罷免新北市議員陳乃瑜罷團「除瑜回收」領銜人曾濬，在臉書發表聲明宣布即刻停止連署活動。圖／翻攝除瑜回收｜罷免陳乃瑜臉書

