台中男帶刀闖超商露詭異微笑比V 落網喊「我要進監獄！」
台中曾姓男子經濟狀況不佳，竟異想天開要去吃牢飯，持刀闖超商向女店員說「我要搶劫，給我報警」，還向女店員詭異微笑、手在下巴比「V」，落網直言「我想要進去監獄服刑」；台中地院雖認曾不構成強盜，但仍依強制、恐嚇等罪判他8月徒刑，得易科罰金，可上訴。
檢警調查，曾男對自己工作待遇、經濟狀況不滿，打算製造事端入監服刑，今年7月24日晚上8點多到北區1間超商內向店員揮舞水果刀，還恫稱「你給我過來，我要搶劫，你馬上給我報警。」店員嚇到馬上打110報案。
警方到場前，曾男見1名少年進入超商，竟又拿水果刀朝他頭揮舞、敲擊安全帽，並恫稱「我在搶劫，你要來幹嘛？」「你要來幹嘛，你離開」等語，少年心生畏懼快步離去。
因檢方起訴認為，曾持刀要求店員打開收銀機，另涉犯強盜未遂；台中地院審理時，曾男矢口否認強盜，辯稱「我想要進去監獄服刑」，但沒有錢就不成立搶劫，才會叫店員打開收銀機，但他不是想拿錢的意思。
超商店員也說，曾雖要求他打開收銀機，但自己拒絕稱「你要就自己打開」，曾有試圖要開但沒有成功，並稱「感覺曾不是要搶錢，而是為了要坐牢」，其操作收銀機也只是做樣子，才會提升入監機率。
法院勘驗監視器發現，曾還面露微笑、左手在下巴處比「Ｖ」手勢，見警方一到場就丟開水果刀、攤開雙手，無積極開收銀機舉動，還露出戲謔笑容、比勝利手勢，動作更像是在「玩」收銀機，難認以強盜犯意。
法院變更起訴法條後，審酌曾出於想入監服刑，以豁免經濟壓力的動機持刀揮舞、恐嚇，但考量他未傷人、配合調查，依強制、恐嚇等罪各判他6月、4月，應執行8月，得易科罰金。
