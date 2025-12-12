台北市殯儀館燒庫錢爆集體收賄 女主嫌當庭逮捕聲押 5職員交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

廉政署接接獲檢舉，指台北市立殯儀館多名技工、職員集體向禮儀業者收賄，利用燒庫錢時收取紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫錢，廉政署昨天搜索約談15人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認為女主嫌胡舋之涉犯違背職務收賄罪，且有串滅證之餘，當庭逮捕並向法院聲請羈押，另5名殯儀館職員各以10至20萬元交保。

全案除陳致成20萬交保外，其餘殯儀館職員沈美芳（胡舋之胞妹）、謝翁銓、陳振源、陳政何各以10萬元交保；至於禮儀業者黃士育、廖國榮、吳盈杰、張麗芳、王柏鈞、王正苡、林加等人各以3萬元交保。

據規定，焚燒庫錢，每日每位亡者最多以20包為限，違者依台北市殯葬管理自治條例裁處。不過，依通常習俗，家屬都會希望往生者能多帶些錢上路，禮儀公司人員也會依家屬請託，塞紅包給負責燒庫錢的技工，讓家屬得以安心。檢廉認為，禮儀業者與殯儀館員工已涉及違背職務行收賄罪，違反貪汙治罪條例。

辦案人員指出，殯儀館員工與禮儀業者勾結的「紅包文化」以及陋規由來已久，檢方多年來已查獲多起案件，廉政署也針對易生弊端的殯葬人員展開專案稽核，但收受紅包的陋習仍時有所聞。

過去廉政署曾偵辦台北市立第一、第二殯儀館集體收賄弊案，查出時任一殯、二殯化妝室的多名技工、工友，涉向多家殯葬業者收取1000至2000元的紅包，甚至為1位日籍往生者遺體進行防腐作業，也要索取2000元紅包，總計收賄1萬500元；北檢偵查後依貪汙罪起訴技工、工友及業者13人。

被告謝翁銓涉貪汙罪10萬元交保。記者許正宏／攝影
被告陳致成（左）涉貪汙罪20萬元交保。記者張宏業／攝影
北檢偵辦台北市殯儀館集體收賄案，檢方當庭逮捕女主嫌胡舋之（左），向法院聲請羈押。記者張宏業／攝影
被告陳政何（右）涉貪汙罪10萬元交保。記者許正宏／攝影
被告胡美芳涉貪汙罪10萬元交保。記者許正宏／攝影
被告陳振源涉貪汙罪10萬元交保。記者許正宏／攝影

