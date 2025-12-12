找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

基隆上月27日油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追查出汙染元凶，昨搜索位暖暖區處理貨輪廢油、事業廢棄物的「將誠公司」，涉嫌將廢油汙水儲存在油罐車再偷排入基隆河，檢警搜索將誠並帶回游姓負責人及員工等7人，檢方複訊後，昨晚游姓負責人等5人聲請羈押禁見，王姓等2名員工諭知各5萬元交保。

檢警調查，將誠公司的油罐車確有排放廢油到源遠路102巷碇內大排，但是否就是上月水汙染元凶，還待環保單位水質化學成份比對結果出爐判定。

檢警指出，將誠是合法登記事業廢棄物處理公司，收取廢油汙水後，依規定須運至桃園觀音區一家公司進行廢油回收再利用，並支付清除處理費用，將誠疑為節省清除成本，將台中港貨輪收取的廢油儲存在油罐車，涉嫌偷排到源遠路102巷碇內大排水溝，再經大排流入基隆河，汙染面積相當大，懷疑可能是流入八堵抽水站的汙染源。

基隆地檢署前天指揮基隆市刑警大隊科技隊、偵三隊、市警第二分局、第三警分局搜索將誠公司等多處地點，查扣油罐車等車輛、帳冊等，並帶回游姓負責人、員工、司機等7人。已送油罐車內廢油相關成份是否與上月八堵抽水站油汙相符。

警方詢問後，昨晚將7人移送基隆地檢署複訊，檢方昨深夜依涉犯偷排廢油汙水嫌疑重大，依水汙染防治法、廢棄物清理法及公共危險等罪嫌，有串供、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見游姓、何姓、許姓、張姓、江姓5名被告，2名王姓被告則各5萬元交保。

據指出，檢警將釐清是否有員工，因不熟悉操作或故意，將廢油在處理過程中，油與水尚未完全分離前，就將廢水排放至大排造成汙染基隆河。

針對基隆上月27日油汙染事件，環境部日前指出，汙染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，在該區查護國光客運子公司盛星動力及正方倉儲兩家違工廠雖都有排放廢水被裁罰，但都不是元凶，各被市府環保局開罰100萬、60萬元。元凶疑為廢油汙水收運清理的業者，汙染面積大，有可能造成上月油汙染元凶。