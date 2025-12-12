海軍上兵嫌雷達站太無聊？ 沉迷「娛樂城」9個月遭勒退還被判2月刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海軍海洋監偵指揮部第二中隊某雷達站楊姓上兵，今年2月間遭新北憲兵隊發現，沉迷於手遊「娛樂城」系列近10個月，經常在營區內下注，玩賽特及百家樂賭博遊戲；桃園地院簡易判決，依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪判2月，得易科罰金6萬，扣案手機沒收，可上訴。

犯罪事實指出，楊姓上兵自2020年1月20日起，服役於海軍海洋監偵指揮部第二中隊鎮海營區位於高雄的雷達站擔任上等兵級職，明知「3A娛樂城」、「皇家娛樂城」及「博球娛樂城」是公眾可上網登入下注的@@@網路賭博網站@@@，竟自2024年5月起至2025年2月17日間，連續在營區內進行多次賭博行為。

調查指出，楊姓上兵使用所持用的行動電話連結網際網路並登入賭博網站，綁定個人所有的銀行帳戶，自帳戶入金轉帳至賭博網站提供的銀行帳號，以比值1比1進行儲值，並與經營賭博網站的組頭進行「賽特」及「百家樂」等賭博行為，押中者可按賠率計算賭金，未押中者賭金則歸網站經營者所有，以此具射倖性的方式與網站經營者對賭、計算輸贏。

案經憲指部新北憲兵隊網巡時，對楊男身分起疑，循線追查入金帳號，除發現他是海偵部的上兵外，另發現竟已經沉迷賭博網站近10個月，於是向橋頭地檢署報告，陳請台灣高等檢察署檢察長令轉桃園地檢署偵辦；楊姓上兵一經查獲，立刻於今年3月22日遭海軍汰除，勒令退伍。

法院審理認為，楊姓上兵多次在同一營區、同一網站下注，時間密接、方法一致，侵害同一法益，顯屬基於單一犯意的接續行為應合併評價，行為同時觸犯陸海空軍刑法第75條第1項前段在營區賭博罪及刑法第266條第2項網路賭博罪，依法規定，從重以軍法處斷。

法官審酌，楊男身為現役軍人，理應以保家衛國為重，卻在營區下注賭博，嚴重違反軍紀，行為實值非難，考量其年紀、智識程度、經濟狀況及犯罪後態度外，量處主文之刑，並諭知得易科罰金，以資懲儆。

在高雄鎮海營區某雷達站服役的楊姓海軍上兵，沉迷賭博網站9個月，今年2月間遭憲兵隊逮獲，除遭海軍汰除勒退還送辦，桃園地院簡易判決，依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪判2月，得易科罰金6萬，扣案手機沒收，可上訴。圖／聯合報資料
在高雄鎮海營區某雷達站服役的楊姓海軍上兵，沉迷賭博網站9個月，今年2月間遭憲兵隊逮獲，除遭海軍汰除勒退還送辦，桃園地院簡易判決，依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪判2月，得易科罰金6萬，扣案手機沒收，可上訴。圖／聯合報資料

賭博 網站 網路

延伸閱讀

國造「反無人機系統」首批驗收被判不合格 創未來：修正中

崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟 合作助國軍在職進修

MLB／劇本一度賣不出去 水原一平賭博醜聞確定將拍成電視劇

美國第七艦隊訪越南 兩國防禦軍演確保自由航行

相關新聞

王義川被拍違規左轉控告黃國昌7人 檢調約談2人到案

民進黨立委王義川控民眾黃國昌養狗仔追蹤政敵，今年10月間提告黃國昌、凱思國際公司負責人李麗娟、中央社前員工謝姓記者等7人...

海軍上兵嫌雷達站太無聊？ 沉迷「娛樂城」9個月遭勒退還被判2月刑

海軍海洋監偵指揮部第二中隊某雷達站楊姓上兵，今年2月間遭新北憲兵隊發現，沉迷於手遊「娛樂城」系列近10個月，經常在營區內...

京華城案審理不直播 柯文哲：怕什麼

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨開庭進行證據提示；審判長對「法庭直播」爭議表示，辯論...

超市生鮮廠大火9死 3法人14人起訴

台中全聯大肚生鮮二廠去年底大火奪走九命，檢方查出下包廠商新菱公司為趕工，未申請動火許可就命工人切割樓地板，在場第三方安衛...

關鍵硬碟 柯律師質疑早外洩

台北地方法院昨天審理民眾黨前主席柯文哲涉貪等案，審判長提示供述證據；柯律師蕭奕弘針對檢方指控柯收賄一五○○萬元證據來源扣...

大火中罹難父子家屬 堅不和解

台中全聯倉儲去年大火釀九死八傷，台中地檢署昨起訴三公司法人、全聯施姓特助等十四人。罹難的廖姓水電工頭父子家屬質疑包商「根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。