海軍上兵嫌雷達站太無聊？ 沉迷「娛樂城」9個月遭勒退還被判2月刑

海軍海洋監偵指揮部第二中隊某雷達站楊姓上兵，今年2月間遭新北憲兵隊發現，沉迷於手遊「娛樂城」系列近10個月，經常在營區內下注，玩賽特及百家樂賭博遊戲；桃園地院簡易判決，依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪判2月，得易科罰金6萬，扣案手機沒收，可上訴。

犯罪事實指出，楊姓上兵自2020年1月20日起，服役於海軍海洋監偵指揮部第二中隊鎮海營區位於高雄的雷達站擔任上等兵級職，明知「3A娛樂城」、「皇家娛樂城」及「博球娛樂城」是公眾可上網登入下注的@@@網路賭博網站@@@，竟自2024年5月起至2025年2月17日間，連續在營區內進行多次賭博行為。

調查指出，楊姓上兵使用所持用的行動電話連結網際網路並登入賭博網站，綁定個人所有的銀行帳戶，自帳戶入金轉帳至賭博網站提供的銀行帳號，以比值1比1進行儲值，並與經營賭博網站的組頭進行「賽特」及「百家樂」等賭博行為，押中者可按賠率計算賭金，未押中者賭金則歸網站經營者所有，以此具射倖性的方式與網站經營者對賭、計算輸贏。

案經憲指部新北憲兵隊網巡時，對楊男身分起疑，循線追查入金帳號，除發現他是海偵部的上兵外，另發現竟已經沉迷賭博網站近10個月，於是向橋頭地檢署報告，陳請台灣高等檢察署檢察長令轉桃園地檢署偵辦；楊姓上兵一經查獲，立刻於今年3月22日遭海軍汰除，勒令退伍。

法院審理認為，楊姓上兵多次在同一營區、同一網站下注，時間密接、方法一致，侵害同一法益，顯屬基於單一犯意的接續行為應合併評價，行為同時觸犯陸海空軍刑法第75條第1項前段在營區賭博罪及刑法第266條第2項網路賭博罪，依法規定，從重以軍法處斷。